“Mi hijo no participó en la riña”, madre de barrista detenido por pelea entre hinchas del Nacional en la vía Cota-Chía

Hinchas de Nacional

A través de videos compartidos en redes sociales, usuarios grabaron momentos de un fuerte enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional el pasado fin de semana. En las imágenes se puede ver como las personas se atacan entre sí con piedras, machetes y puños. Los hechos se habrían presentado en la variante Cota -Chía, cuando buses de simpatizantes del equipo antioqueño, se encontraron en la carretera viajando a la ciudad de Tunja donde se presentaría su equipo.

En medio del conflicto llegaron las autoridades y lograron la captura de uno de los presuntos responsables, que supuestamente habría herido con arma blanca a otro sujeto presente en la confrontación. El sujeto que fue identificado como Kevin Esneider Quintero, de 21 años, fue imputado por ser presunto responsable del delito de tentativa de homicidio agravado y la Fiscalía General de la Nación presentó varias pruebas que podrían hacer que sea condenado de forma contundente.

Entre el material probatorio se presentaron los videos compartidos en redes sociales donde se ve que lo implicados se atacaron entre si. Además, el ente acusado determinó que a Quintero se le ve en uno de los videos participando en la agresión así un joven que se ve tendido en el piso y gravemente herido.

“la evidencia fílmica, testimonios y el reconocimiento de una víctima que resultó herida, da cuenta de que el hoy procesado, al parecer, estuvo presente y participó en la riña entre seguidores de un mismo equipo de fútbol”, anotó la Fiscalía sobre el caso y agregó: “La investigación da cuenta de que el hombre habría empuñando un ladrillo y un puñal de gran tamaño y golpeado en varias ocasiones a la víctima y le habría causado una herida de gravedad en el abdomen con el arma blanca”.

Pese a las pruebas y la imputación de cargos, la madre de sujeto acusado salió en defensa de Quintero y contó su versión de los hechos a El Tiempo: “Me comuniqué con él sobre el mediodía y me dijo que estaba bien, que iban camino al estadio. Luego, más o menos a las 6:30 p. m. se comunicó conmigo un patrullero informándome que mi hijo se encontraba detenido en el municipio de Cota por una riña entre hinchas de Nacional”.

La mujer contó que al hablar con su hijo este le señaló que no hizo parte de la pelea y que le cree, pues en los videos se comprueba que este no ataco a nadie: “Esperemos que pronto se esclarezca lo ocurrido. Hay muchos videos que están rodando, pero mi hijo no participó en la riña. También dice que agredió físicamente a una persona, pero en el video simplemente se ve que él se agacha para coger la cachucha y sale corriendo. En su mano no tiene ningún puñal como dice la Fiscalía. Estoy recogiendo las pruebas para demostrar la inocencia de mi hijo”.





Un herido y 17 capturados tras riña entre hinchas del Bucaramanga y Once Caldas

En los videos obtenidos por aficionados y cámaras de seguridad, se puede observar la presencia de hinchas de los dos equipos con armas contundentes, entre ellas: machetes, cuchillos y palos, Pulzo puedo establecer que, según las autoridades, este hecho es completamente aislado, pues no se registró la presencia de todas las barras, pues fueron sujetos que arribaron a la ciudad fuera de las caravanas autorizadas del equipo visitante.

La persona afectada registró una herida con arma blanca en el abdomen y fue trasladada a un centro asistencial por parte del Grupo Especial de Rescate de Raldas (GER), para su inmediata atención, pues era notoria la gravedad de la lesión, ante la alta presencia de sangre en su ropa y en el suelo, este hincha fue identificado como Luis Felipe Marín Díaz de 30 años de edad. El agresor fue capturado gracias al apoyo de las cámaras de seguridad en mediaciones de este escenario deportivo.

A pesar que el partido estaba estipulado para iniciarse a las 8 de la noche, los hinchas empezaron a llegar desde las horas de la tarde a este lugar, sobre la puerta 18 del estadio fue donde se registraron estos hechos, pues según puedo establecer el diario El Tiempo, el hincha afectado fue abordado directamente por aficionados del Atlético Bucaramanga, quienes le causaron la herida.





