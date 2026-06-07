Colombia

Álvaro Uribe Vélez homenajeó la memoria de Miguel Uribe Turbay junto a líderes del Centro Democrático: “Descanse en paz”

El expresidente asistió a una misa católica junto a otros líderes políticos de su partido con el propósito de rezar por el dirigente, al cumplirse un año del atentado armado que terminó con su vida

Guardar
Google icon

La conmemoración religiosa por Miguel Uribe Turbay se llevó a cabo en la Parroquia Santa María de los Ángeles, en Medellín, por dirigentes del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

A un año del atentado armado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dirigentes del partido Centro Democrático realizaron el 7 de junio de 2026 un acto conmemorativo en la Parroquia Santa María de los Ángeles, en Medellín, donde se rindió homenaje a su memoria.

La ceremonia estuvo encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de la colectividad, que asistió junto a otros dirigentes, entre ellos el congresista Hernán Cadavid, en una misa que reunió a militantes y allegados del partido para recordar al dirigente asesinado y reflexionar sobre su legado político.

PUBLICIDAD

El acto religioso se desarrolló en la Parroquia Santa María de los Ángeles, donde se dedicaron palabras de homenaje durante la ceremonia eucarística. En el desarrollo de la misa, el sacerdote a cargo dirigió una reflexión en la que evocó el legado del líder asesinado Miguel Uribe Turbay, destacándolo como un llamado a la paz y a la construcción de país.

- crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook
El expresidente rezó por Miguel Uribe Turbay en el aniversario de un año del atentado contra el senador que le causó la muerte - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

Misa en la Parroquia Santa María de los Ángeles: mensaje de la autoridad religiosa

“Jesús ha proclamado dichosos a los artífices, a los artesanos, a los constructores de la paz. Que el legado de Miguel Uribe nos ayude a seguir dando todo por esta patria que amamos, que debemos custodiar, que es responsabilidad de todos. Que nunca más la guerra, porque en la guerra solo hay perdedores. Que seamos capaces de hacer posible la paz que solo Cristo nos puede dar”, expresó el religioso durante el acto, en un mensaje que fue difundido posteriormente en un video compartido por el partido.

PUBLICIDAD

En la ceremonia conmemorativa realizada este 7 de junio de 2026, el mensaje religioso volvió a situar el énfasis en la paz y en la memoria del dirigente fallecido. Durante la misa, el sacerdote elevó oraciones por su descanso eterno y reiteró llamados a la reconciliación: “Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, te pedimos que acojas con bondad a tu siervo, el senador Miguel Uribe, para que quien profesó el misterio de nuestra resurrección merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza”.

La misa concluyó con una oración final por todos los fieles difuntos y con un ambiente de recogimiento entre los asistentes, en una jornada que, a un año del atentado, volvió a poner en el centro del debate político y social la memoria de Miguel Uribe Turbay y el impacto del crimen que marcó su carrera y la dinámica política del país.

- crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró el homenaje, acompañado por congresistas y dirigentes como Hernán Cadavid, en un acto que evocó el legado del dirigente asesinado - crédito @AlvaroUribeVel/X

Así fue el atentado contra el senador del Centro Democrático

La conmemoración se produjo exactamente un año después del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando el entonces senador fue víctima de un ataque armado mientras participaba en un acto político en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

El hecho se registró hacia las 5:30 p. m., minutos después de que el dirigente hubiera pronunciado un discurso ante sus simpatizantes, en un ambiente de campaña política que terminó abruptamente con la irrupción de la violencia.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso por las diferentes autoridades, el ataque fue perpetrado por un adolescente de 15 años -en ese momento-, que disparó en repetidas ocasiones contra el senador, impactándolo con tres proyectiles, dos de ellos en el cráneo. En medio del caos generado por el atentado, otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellas el propio agresor, que fue reducido en el lugar de los hechos.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio en Fontibón, Bogotá, mientras participaba en un acto político - crédito @PaoHerreraC/X
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio en Fontibón, Bogotá, mientras participaba en un acto político - crédito @PaoHerreraC/X

La Fundación Santa Fe de Bogotá se convirtió en el centro de atención médica durante las semanas posteriores al ataque, en las que el senador fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Su estado de salud se mantuvo reservado durante más de dos meses, en un proceso clínico marcado por altibajos y por la expectativa nacional sobre su evolución. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, tras 65 días de lucha por su vida.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayÁlvaro Uribe VélezParroquia Santa María de los ÁngelesCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

La Tricolor jugará ante la selección asiática en San Diego, California y Néstor Lorenzo cuenta con el plantel completo para el duelo que terminará de pulir detalles tácticos

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Pico y placa regional del lunes 8 de junio: anuncian multas de $633.200 para quienes incumplan la medida para ingresar a Bogotá

Los operativos incluirán cambios de sentido en Apulo–La Mesa–Mosquera–Bogotá y en Soacha, además de la restricción a carga desde 3,4 toneladas y apoyo con tableros en tiempo real en 22 corredores

Pico y placa regional del lunes 8 de junio: anuncian multas de $633.200 para quienes incumplan la medida para ingresar a Bogotá

Nueva medida del Gobierno Petro busca que las empresas de mensajería manejen las cuentas de ahorro con reglas diferentes a las de los bancos

Colombia Fintech puso el foco en la fragmentación del sistema y en la inequidad del mismo. Dijo que la propuesta presenta riesgos en materia regulatoria, técnica y operativa que todavía no fueron evaluados de manera adecuada

Nueva medida del Gobierno Petro busca que las empresas de mensajería manejen las cuentas de ahorro con reglas diferentes a las de los bancos

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

El portero tiene contrato vigente con Once Caldas y debutó profesionalmente en Envigado. Jugó 21 partidos como titular en el 2026 y alcanzó los cuatro partidos sin recibir goles

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe

La emergencia ocurrió en la NQS con Calle 63, en una zona de alto flujo vehicular, y obligó a detener el servicio mientras personal técnico y de atención verificaba a los ocupantes y la seguridad

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Deportes

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Colombia vs. Jordania EN VIVO online y GRATIS: siga los goles y el minuto a minuto del partido

Este es el arquero colombiano que confesó querer jugar en Millonarios: “Sería un sueño compartir con Radamel Falcao”

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

Ramón Jesurún reveló qué tan posible es que Bogotá sea sede de la selección Colombia en la próxima Eliminatoria

Tulio Gómez, dueño de América, protagonizó fuerte agarrón con periodista que develó cuál sería el ‘plan’ del segundo semestre: “Vamos a ver si...”