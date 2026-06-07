Álvaro Uribe Vélez homenajeó la memoria de Miguel Uribe Turbay junto a líderes del Centro Democrático: “Descanse en paz”

La conmemoración religiosa por Miguel Uribe Turbay se llevó a cabo en la Parroquia Santa María de los Ángeles, en Medellín, por dirigentes del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

A un año del atentado armado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dirigentes del partido Centro Democrático realizaron el 7 de junio de 2026 un acto conmemorativo en la Parroquia Santa María de los Ángeles, en Medellín, donde se rindió homenaje a su memoria.

La ceremonia estuvo encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder de la colectividad, que asistió junto a otros dirigentes, entre ellos el congresista Hernán Cadavid, en una misa que reunió a militantes y allegados del partido para recordar al dirigente asesinado y reflexionar sobre su legado político.

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El acto religioso se desarrolló en la Parroquia Santa María de los Ángeles, donde se dedicaron palabras de homenaje durante la ceremonia eucarística. En el desarrollo de la misa, el sacerdote a cargo dirigió una reflexión en la que evocó el legado del líder asesinado Miguel Uribe Turbay, destacándolo como un llamado a la paz y a la construcción de país.

El expresidente rezó por Miguel Uribe Turbay en el aniversario de un año del atentado contra el senador que le causó la muerte - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

Misa en la Parroquia Santa María de los Ángeles: mensaje de la autoridad religiosa

“Jesús ha proclamado dichosos a los artífices, a los artesanos, a los constructores de la paz. Que el legado de Miguel Uribe nos ayude a seguir dando todo por esta patria que amamos, que debemos custodiar, que es responsabilidad de todos. Que nunca más la guerra, porque en la guerra solo hay perdedores. Que seamos capaces de hacer posible la paz que solo Cristo nos puede dar”, expresó el religioso durante el acto, en un mensaje que fue difundido posteriormente en un video compartido por el partido.

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En la ceremonia conmemorativa realizada este 7 de junio de 2026, el mensaje religioso volvió a situar el énfasis en la paz y en la memoria del dirigente fallecido. Durante la misa, el sacerdote elevó oraciones por su descanso eterno y reiteró llamados a la reconciliación: “Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, te pedimos que acojas con bondad a tu siervo, el senador Miguel Uribe, para que quien profesó el misterio de nuestra resurrección merezca alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza”.

La misa concluyó con una oración final por todos los fieles difuntos y con un ambiente de recogimiento entre los asistentes, en una jornada que, a un año del atentado, volvió a poner en el centro del debate político y social la memoria de Miguel Uribe Turbay y el impacto del crimen que marcó su carrera y la dinámica política del país.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró el homenaje, acompañado por congresistas y dirigentes como Hernán Cadavid, en un acto que evocó el legado del dirigente asesinado - crédito @AlvaroUribeVel/X

Así fue el atentado contra el senador del Centro Democrático

La conmemoración se produjo exactamente un año después del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando el entonces senador fue víctima de un ataque armado mientras participaba en un acto político en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

El hecho se registró hacia las 5:30 p. m., minutos después de que el dirigente hubiera pronunciado un discurso ante sus simpatizantes, en un ambiente de campaña política que terminó abruptamente con la irrupción de la violencia.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso por las diferentes autoridades, el ataque fue perpetrado por un adolescente de 15 años -en ese momento-, que disparó en repetidas ocasiones contra el senador, impactándolo con tres proyectiles, dos de ellos en el cráneo. En medio del caos generado por el atentado, otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellas el propio agresor, que fue reducido en el lugar de los hechos.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio en Fontibón, Bogotá, mientras participaba en un acto político - crédito @PaoHerreraC/X

La Fundación Santa Fe de Bogotá se convirtió en el centro de atención médica durante las semanas posteriores al ataque, en las que el senador fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Su estado de salud se mantuvo reservado durante más de dos meses, en un proceso clínico marcado por altibajos y por la expectativa nacional sobre su evolución. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, tras 65 días de lucha por su vida.

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