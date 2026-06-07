Senador electo del Centro Democrático expuso cuál fue el ‘decálogo de errores’ de la campaña de Paloma Valencia: “No leyó la realidad política”

Paloma Valencia quedó tercera en la contienda del 31 de mayo, con el 6,92% de los votos, frente al 40,90% de Iván Cepeda y el 43,74% de Abelardo De la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS

A una semana de haberse efectuado la primera vuelta presidencial, que dejó en carrera al oficislita Iván Cepeda y al abogado de oposición Abelardo de la Espriella, continúan haciéndose análisis de lo que ocurrió en la jornada del 31 de mayo de 2026: en la que una de las grandes derrotadas fue la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que solo obtuvo el 6,92% de los votos y quedó al margen de la definición.

Uno de ellos provino del congresista electo del partido Rafael Nieto Loaiza, que en su columna en El Colombiano expuso lo que en su concepto fue la fallida estrategia de la colectividad tras la derrota en las elecciones. El texto, titulado Decálogo de errores, menciona los principales yerros que, según el dirigente, llevaron a “una soberana paliza” de De la Espriella a Valencia, con una diferencia de más de 34 puntos.

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Según el propio Nieto Loaiza, “es indispensable hacer un examen crítico” para entender el alcance del revés electoral que enfrentó el uribismo: que solo tardó horas para, a través del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la propia senadora, adherir a la campaña del autodenominado ‘Tigre’: que ganó la contienda con el 43,74% de los sufragios, frente al 40,90% obtenido por el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, segundo en cuestión.

La senadora del Centro Democrático, tras la jornada del 31 de mayo, agradeció a los que la acompañaron en la contienda y confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial - crédito prensa Paloma Valencia

Rafael Nieto Loaiza y el ‘mea culpa’ tras la derrota de Paloma Valencia

El senador electo atribuyó parte de la responsabilidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nieto no tuvo problema en afirmar que el ex jefe de Estado “dejó crecer el monstruo”, refiriéndose a Abelardo, que se posicionó en sectores de la base uribista. Y señaló que la falta de claridad en el respaldo a Valencia permitió que “en un sector de la base ya había calado la percepción de que De la Espriella podía representar sus ideas”.

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En un segundo punto, señaló lo que consideró la tardía designación de Valencia como candidata y las divisiones internas que surgieron con sus colegas, como María Fernanda Cabal y Paola Holguín, las ‘generalas’. “No solo no estaban con su compañera, sino que hicieron declaraciones que dejan ver que apoyaban a De la Espriella”, agregó Nieto Loaiza, que en el pasado fue precandidato del Centro Democrático a la presidencia.

El análisis también abordó la estrategia posterior a la consulta interna del partido, pues el abogado mencionó cómo se “tuvo dificultades para definir el posterior mensaje de campaña” después de obtener una victoria holgada en la Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo. A su parecer, la falta de una narrativa clara y la tardanza en el ajuste del discurso político generaron desconcierto entre los votantes en la contienda.

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Uno de los puntos más controvertidos del decálogo es la elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial: pues si bien el columnista lo describió como “un formidable ser humano”, fue claro en expresar que “no era la fórmula vicepresidencial adecuada”. En su análisis, en un país “machista y misógino”, la decisión de sumar a una mujer y un hombre abiertamente gay resultó “políticamente costoso”.

Abelardo de la Espriella, según Rafael Nieto Loaiza, supo leer mejor el escenario electoral y batirse ante el oficialista Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, destacó que las diferencias públicas entre Valencia y Oviedo enviaron “un mensaje político confuso” en el electorado, por más que intentaron reforzar la idea de sumar en medio de las diferencias. El impacto de esa fórmula, según Nieto Loaiza, generó la salida de un importante segmento del electorado tradicional uribista, que migró a la aspiración de De la Espriella, como se pudo ver en los resultados de la jornada.

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“Los más conservadores, los cristianos, la reserva y los veteranos, dejaron de sentirse representados”, expuso el senador electo, que además advirtió que la campaña “no fue capaz de aclarar la ristra de falsedades de las bodegas de De la Espriella sobre Paloma y Oviedo”, lo que incrementó la desinformación y la desconfianza en lo referente con esta dupla, que quedó lejos de los dos primeros en el preconteo.

Más errores de la campaña de Paloma Valencia que desencadenaron en el duro revés del Centro Democrático

En el sexto error, la columna de Nieto Loaiza advirtió sobre la decisión de entregar el manejo político de la campaña a figuras “sin votos” y, en algunos casos, con “imagen cuestionada en la opinión pública”; mientras que en el séptimo, el congresista electo se enfocó en la apuesta de sumar a partidos y políticos tradicionales que, en la práctica, no aportaron respaldo electoral; pues no hicieron trabajo con sus bases en las regiones.

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Rafael Nieto Loaiza, abogado y senador electo del Centro Democrático, se ha destacado por su oposición al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa - AP

“La campaña se equivocó además al no establecer a los que llegaron compromisos puntuales y verificables. Paloma y Oviedo se quedaron con el pecado y sin el género”, remarcó el abogado. Por su parte, el octavo punto del decálogo puso la lupa en la ausencia de una estrategia comunicativa veraz, pues el lema “súmate” fue, en su parecer, insuficiente para transmitir la propuesta que ofrecía al país electoral.

En el noveno error, el senador electo señaló que se subestimó a De la Espriella y no se respondió a sus ataques y con ello criticó la ausencia de una línea de confrontación política y de una estrategia de defensa ante la “guerra sucia” emprendida. De esta forma, precisó que “la campaña siempre estuvo indefensa”, mientras el abogado “acudió a todo para vencer a Paloma que, lo tenía muy claro, era la candidata a derrotar”.

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Finalmente, Nieto Loaiza concluyó que la campaña “no leyó adecuadamente la realidad política y social del país”. En uno de los puntos más vehementes de su análisis, indicó que hubo una sobreestimación de la demanda de propuestas de unidad y reconocimiento de la diversidad, cuando en realidad el electorado “es visceralmente emocional y está profundamente polarizado, dividida entre Petro y contra Petro”.

Y, en consecuencia, mencionó cómo el debate exigía posturas entre “el diálogo con los bandidos y el combate sin cuartel contra ellos, entre el miedo al comunismo y el miedo a la extrema derecha”. Según Nieto Loaiza, esa percepción llevó a que Valencia y Oviedo “terminaron diluidos en una percepción de centro tibio y débil” y que la idea del voto útil terminó alejando a millones de simpatizantes en la campaña.

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