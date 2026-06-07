Colombia

El Icetex amplió hasta el 20 de junio de 2026 la Jornada de Soluciones para deudores: así puede acceder a los alivios crediticios

La entidad extendió el plazo del programa para quienes están en mora, con opciones de acuerdo y alivios que incluyen la eliminación de recargos vencidos y sanciones por retraso de hasta el 100%

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La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
La Jornada de Soluciones del Icetex ofrece alternativas de pago flexibles y condonaciones de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100% - crédito Icetex

El Icetex anunció la ampliación hasta el 20 de junio de 2026 de la Jornada de Soluciones, una iniciativa dirigida a beneficiar a los usuarios que presentan dificultades para ponerse al día con el pago de sus créditos educativos.

La extensión busca ofrecer alternativas de pago flexibles y condonaciones de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100%, facilitando acuerdos que alivien la carga financiera de miles de estudiantes y egresados en todo el país.

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Desde el inicio de la Jornada el 19 de mayo, 7.662 beneficiarios han logrado negociar sus deudas y, si cumplen los compromisos asumidos, podrán acceder a condonaciones que suman más de $12.758 millones solo por concepto de intereses moratorios.

Icetex prioriza la negociación para que los beneficiarios puedan ponerse al día sin recurrir a procesos legales - crédito Pixabay - Icetex
Un total de 7.662 beneficiarios del Icetex ya negociaron sus deudas y podrían acceder a condonaciones por más de $12.758 millones en intereses moratorios - crédito Pixabay - Icetex

“Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.

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Alternativas para normalizar la cartera

Durante la Jornada de Soluciones, los usuarios en mora pueden acogerse a distintas figuras para regularizar su situación:

  • Extinción: Pago total de la obligación.
  • Normalización: Cancelación de la totalidad del saldo vencido.
  • Refinanciación: Modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, permitiendo al beneficiario adaptar el pago a su capacidad y normalizar la obligación.

Estas alternativas están contempladas en el reglamento de recuperación de cartera del Icetex y buscan evitar la acumulación de intereses y dificultades mayores para los usuarios.

Canales de atención y acceso a la Jornada

El Icetex dispuso canales telefónicos, chat, click to call y videollamada para que los usuarios puedan gestionar sus acuerdos desde cualquier lugar del país, sin necesidad de salir de casa.

Las tasas de interés de los créditos educativos son el IPC+7 que equivale al 1,31% mes vencido y 16,93% efectivo anual - crédito Icetex
El Icetex permite normalizar la cartera mediante extinción, normalización y refinanciación para regularizar créditos educativos en mora - crédito Icetex
  • Para mora entre 31 y 90 días:
    • Línea gratuita 018000112845 o en Bogotá (601) 3073070.
    • Chat: Chat bot mora menor a 90 días
    • Click to Call: Servicio llámanos
    • Videollamada: Servicio videollamada
  • Para mora superior a 91 días:
    • Línea gratuita 018000119716 o en Bogotá (601) 7490211.
    • Chat: Webchat Icetex
    • Click to Call: Webchat Icetex Call
    • Videollamada: Webchat Icetex Videochat

Los interesados pueden consultar la página web www.icetex.gov.co en el banner “Jornada de Soluciones” para acceder a toda la información, líneas de contacto y enlaces de atención.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios; el Icetex advierte sobre el riesgo de recurrir a tramitadores que pueden estafar a los usuarios.

La Jornada de Soluciones es una oportunidad única para que los beneficiarios regularicen su situación financiera, eviten reportes negativos y recuperen el acceso a nuevos créditos o programas académicos. El Icetex recomienda a los usuarios aprovechar la ampliación del plazo hasta el 20 de junio, utilizar únicamente los canales oficiales y descargar la nueva app para gestionar su situación de manera segura, cómoda y eficiente.

El Ministerio de Educación y Cisa anunciaron la condonación de créditos educativos para 1.192 jóvenes de varios departamentos de Colombia - crédito Icetex
La Jornada de Soluciones del Icetex habilitó canales de atención por teléfono, chat, click to call y videollamada para gestionar acuerdos desde todo el país - crédito Icetex

Innovación digital: la nueva App Icetex

En paralelo a la Jornada de Soluciones, el Icetex lanzó su primera aplicación móvil: Icetex by Siceap, disponible en App Store y Play Store. La herramienta marca un punto clave en la transformación digital de la entidad, permitiendo a los usuarios gestionar créditos, acceder a fondos y becas, consultar convocatorias, realizar pagos, conocer el estado de cuenta y recibir asesoría personalizada, todo desde un dispositivo móvil.

La app también integra un centro de ayuda, canales de atención digital, radicación de pqrs y un asistente virtual 24/7, así como un espacio de comunidad donde los beneficiarios pueden interactuar y compartir experiencias. “Hoy dimos un paso fundamental en esta transformación digital y ponemos a disposición de cualquier persona la App que acompañará en su dispositivo móvil a cada usuario”, señaló Urquijo durante el lanzamiento.

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