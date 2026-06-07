El Icetex amplió hasta el 20 de junio de 2026 la Jornada de Soluciones para deudores: así puede acceder a los alivios crediticios

La Jornada de Soluciones del Icetex ofrece alternativas de pago flexibles y condonaciones de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100% - crédito Icetex

El Icetex anunció la ampliación hasta el 20 de junio de 2026 de la Jornada de Soluciones, una iniciativa dirigida a beneficiar a los usuarios que presentan dificultades para ponerse al día con el pago de sus créditos educativos.

La extensión busca ofrecer alternativas de pago flexibles y condonaciones de intereses corrientes vencidos y moratorios de hasta el 100%, facilitando acuerdos que alivien la carga financiera de miles de estudiantes y egresados en todo el país.

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Desde el inicio de la Jornada el 19 de mayo, 7.662 beneficiarios han logrado negociar sus deudas y, si cumplen los compromisos asumidos, podrán acceder a condonaciones que suman más de $12.758 millones solo por concepto de intereses moratorios.

Un total de 7.662 beneficiarios del Icetex ya negociaron sus deudas y podrían acceder a condonaciones por más de $12.758 millones en intereses moratorios - crédito Pixabay - Icetex

“Es una oportunidad que extendimos teniendo en cuenta la importancia de mantener el acompañamiento a las y los beneficiarios que por diversas circunstancias presentan dificultades financieras para cumplir con los pagos. Es el momento para acceder a los canales dispuestos por la entidad, conozcamos la situación de cada usuario y logremos juntos acuerdos que beneficien su economía”, explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.

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Alternativas para normalizar la cartera

Durante la Jornada de Soluciones, los usuarios en mora pueden acogerse a distintas figuras para regularizar su situación:

Extinción: Pago total de la obligación.

Normalización: Cancelación de la totalidad del saldo vencido.

Refinanciación: Modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, permitiendo al beneficiario adaptar el pago a su capacidad y normalizar la obligación.

Estas alternativas están contempladas en el reglamento de recuperación de cartera del Icetex y buscan evitar la acumulación de intereses y dificultades mayores para los usuarios.

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Canales de atención y acceso a la Jornada

El Icetex dispuso canales telefónicos, chat, click to call y videollamada para que los usuarios puedan gestionar sus acuerdos desde cualquier lugar del país, sin necesidad de salir de casa.

El Icetex permite normalizar la cartera mediante extinción, normalización y refinanciación para regularizar créditos educativos en mora - crédito Icetex

Para mora entre 31 y 90 días: Línea gratuita 018000112845 o en Bogotá (601) 3073070. Chat: Chat bot mora menor a 90 días Click to Call: Servicio llámanos Videollamada: Servicio videollamada

Para mora superior a 91 días: Línea gratuita 018000119716 o en Bogotá (601) 7490211. Chat: Webchat Icetex Click to Call: Webchat Icetex Call Videollamada: Webchat Icetex Videochat



Los interesados pueden consultar la página web www.icetex.gov.co en el banner “Jornada de Soluciones” para acceder a toda la información, líneas de contacto y enlaces de atención.

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El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios; el Icetex advierte sobre el riesgo de recurrir a tramitadores que pueden estafar a los usuarios.

La Jornada de Soluciones es una oportunidad única para que los beneficiarios regularicen su situación financiera, eviten reportes negativos y recuperen el acceso a nuevos créditos o programas académicos. El Icetex recomienda a los usuarios aprovechar la ampliación del plazo hasta el 20 de junio, utilizar únicamente los canales oficiales y descargar la nueva app para gestionar su situación de manera segura, cómoda y eficiente.

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La Jornada de Soluciones del Icetex habilitó canales de atención por teléfono, chat, click to call y videollamada para gestionar acuerdos desde todo el país - crédito Icetex

Innovación digital: la nueva App Icetex

En paralelo a la Jornada de Soluciones, el Icetex lanzó su primera aplicación móvil: Icetex by Siceap, disponible en App Store y Play Store. La herramienta marca un punto clave en la transformación digital de la entidad, permitiendo a los usuarios gestionar créditos, acceder a fondos y becas, consultar convocatorias, realizar pagos, conocer el estado de cuenta y recibir asesoría personalizada, todo desde un dispositivo móvil.

La app también integra un centro de ayuda, canales de atención digital, radicación de pqrs y un asistente virtual 24/7, así como un espacio de comunidad donde los beneficiarios pueden interactuar y compartir experiencias. “Hoy dimos un paso fundamental en esta transformación digital y ponemos a disposición de cualquier persona la App que acompañará en su dispositivo móvil a cada usuario”, señaló Urquijo durante el lanzamiento.

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