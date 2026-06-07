Colombia

Tren de la Sabana se descarriló con cerca de 600 pasajeros a bordo en Bogotá: esto se sabe

La emergencia ocurrió en la NQS con Calle 63, en una zona de alto flujo vehicular, y obligó a detener el servicio mientras personal técnico y de atención verificaba a los ocupantes y la seguridad

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El descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá ocurrió con cerca de 600 pasajeros a bordo - crédito X
El descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá ocurrió con cerca de 600 pasajeros a bordo - crédito @BomberosBogota / X

El incidente ocurrió en horas de la tarde del domingo 7 de junio, cuando el Tren de la Sabana se salió de los rieles en la intersección de la Avenida Carrera 30 (NQS) con Calle 63.

Según el reporte de las autoridades de Movilidad de Bogotá, dos de los vagones quedaron atravesados en el carril central mixto y en el exclusivo del sistema TransMilenio, lo que provocó una restricción significativa en la circulación vehicular hacia el sur de la ciudad.

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Las autoridades activaron un plan de manejo de tráfico con el objetivo de mitigar el impacto sobre los desplazamientos de miles de personas. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá acudió al lugar y confirmó a través de X:

El incidente del Tren de la Sabana se registró en la Avenida Carrera 30 con Calle 63, una zona de alto tráfico en Bogotá - crédito @BomberosBogota / X
El incidente del Tren de la Sabana se registró en la Avenida Carrera 30 con Calle 63, una zona de alto tráfico en Bogotá - crédito @BomberosBogota / X

“Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la Avenida Carrera 30 con Calle 63. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de Ponal Tránsito. Movilidad restringida”.

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Pasajeros a salvo y respuesta de emergencia

El tren transportaba a cerca de 600 pasajeros durante el incidente. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Movilidad y el Cuerpo de Bomberos, no se reportaron personas heridas, aunque se registraron momentos de tensión entre los ocupantes. Personal técnico verificó las condiciones de seguridad y organizó maniobras para liberar los vagones y restablecer la operación ferroviaria.

A esta hora se realizan maniobras para habilitar el tráfico mixto en la zona, mientras equipos de tránsito y emergencias permanecen en el sector para garantizar la seguridad y el retorno a la normalidad.

Las autoridades de movilidad de Bogotá informaron que no hubo personas heridas por el descarrilamiento - crédito @BomberosBogota / X
Las autoridades de movilidad de Bogotá informaron que no hubo personas heridas por el descarrilamiento - crédito @BomberosBogota / X

Movilidad restringida y labores de restablecimiento

La emergencia generó una congestión considerable en las principales arterias del sector, en especial en la Carrera 30 entre las calles 36 y 64. Los equipos de tránsito redirigieron el flujo vehicular y recomendaron a los ciudadanos buscar rutas alternas mientras avanzan las labores para remover los vagones y asegurar la vía.

Organismos de atención y autoridades de Bogotá informaron que el incidente se mantiene bajo control, sin reporte de lesionados, y que continuarán trabajando hasta restablecer completamente la movilidad en la NQS.

Noticia en desarrollo...

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