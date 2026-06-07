De la polémica con James Rodríguez al balón firmado por Cepeda: el nuevo video viral de Antonella Petro

Iván Cepeda interactuó con asistentes en un evento al aire libre en Bosa. Allí se encontró a Antonella Petro y los dos compartieron un emocionante momento juntos - crédito Iván Cepeda / X

Colombia continúa atenta a cada una de las apariciones de los candidatos a la Presidencia de la República, pues el 21 de junio se conocerá la decisión de los ciudadanos sobre el nuevo mandatario que tomará las riendas del país en el periodo de 2026 a 2030 y que reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tuvo el territorio y que cuenta con miles de seguidores y críticos por su labor.

En medio de la incertidumbre de lo que pasará en segunda vuelta con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se han conocido videos de sus campañas y el candidato del Pacto Histórico continúa su recorrido por diferentes zonas del país. Una de ellas fue Bosa, localidad de Bogotá, ubicada al suroccidente.

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Sin embargo, en medio de su paso por el lugar se encontró a Antonella Petro, la hija menor de Gustavo Petro, el actual mandatario de los colombianos, y Verónica Alcocer. Cabe recordar que el nombre de la joven se volvió tendencia nacional en las redes sociales, por causa de lo ocurrido en la despedida de la Selección Colombia, rumbo al Mundial 2026.

Iván Cepeda Castro y Antonella Petro disfrutaron de un encuentro emocionante en la cancha de fútbol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su encuentro, Iván Cepeda se detuvo a conversar un rato con Antonella. Incluso, jugaron un poco con el balón, pese a que el candidato demostró que no tiene mayor destreza, pero aún así acompañó a la joven y hasta le firmó un balón con su nombre.

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El acto fue bien recibido por parte de los seguidores de Cepeda y Petro, que no dudaron en dejar comentarios como: “Mi presi por fin despertó, necesitamos que siga haciendo shows. Vamos a ganar”, “Buen mensaje. A la señorita Antonella deberían a hacer más videos como el que le envió a James, es más sensata que muchos”, “Iván Cepeda sí se tomó la foto con Antonella no como el tal James” y “La nueva refuerzo del equipo Cepeda ya llegó, excelente contratación, Antonella la que puso en su sitio al de James educadamente”.

Entre tanto, otros internautas lo criticaron por no tener tanta destreza con el balón con reacciones como: “Así como no sabe ni patear un balón tampoco sabrá manejar el país” y “Usted y ella solo vienen a Bosa para tirarse un balón y reír, creen que ya se untaron de pobre”.

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¿Qué pasó entre Antonella Petro y James Rodríguez en la despedida de la Selección?

En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

La polémica se dio en el evento en el que Gustavo Petro le entregó la bandera al equipo en la base aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí asistió Antonella, teniendo en cuenta que siempre ha mostrado su amor por los deportes y, específicamente, el fútbol.

En el momento en el que los jugadores pasaron a saludar al presidente y a su hija un clip mostró el momento en el que James parecía no atender la solicitud de una fotografía que le pidió Antonella. Muchos tomaron el video y lo compartieron en redes sociales criticando a los jugadores por su actitud “arrogante”.

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La hija del presidente mostró su admiración por el '10', luego de la polémica por la despedida de la selección Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Sin embargo, la joven salió a dar declaraciones en sus redes sociales para pedir que se detuviera el hate: “Cuando vi que estabas cerca, los ojos se me iluminaron. Eres mi héroe, mi referente, porque he empezado a jugar fútbol y cuando me diste la mano por dentro, aunque no pareciera por fuera, sí colapsé un poco (...) A toda Colombia le digo, a nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país (...) Vamos a darle siempre el mejor ánimo, la mejor actitud y todo el apoyo positivo en redes. Cuando vuelvan del Mundial, acá los estaremos esperando con los brazos abiertos. Ojalá allí me pueda tomar la foto”.

Ante estas palabras, James Rodríguez le escribió el siguiente mensaje a la joven: “Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto”.

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La fotografía quedó pactada cuando el '10' regrese a Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/IG