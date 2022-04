Video: Marcela Reyes envió mensaje a sus seguidoras que quieren ser madres

Marcela Reyes le envió un mensaje y un consejo a sus seguidoras, aquellas que desean ser madres, para ser independientes y no depender del papá del bebé para todo. Foto: @marcelareyes

Para los seguidores de la DJ Marcela Reyes no es un secreto que en repetidas ocasiones se desvive por darle la mayor de las atenciones a su hijo Valentino, fruto de la relación que sostuvo la artista con DJ Exotic. Hace unos meses, se observaba cómo se esmeró por darle al pequeño una de las mejores celebraciones de cumpleaños, como más de uno soñó en su infancia.

En esta oportunidad, la artista envió un mensaje a través de sus redes sociales con el cual más que criticarlas, quiso enviar un consejo para aquellas que entre sus deseos está el convertirse en madres por primera vez, y quizás, las que están pensando en tener un segundo hijo.

“Los hijos son lo más hermoso, yo no tengo un amor tan … no sé ni describir el amor que tengo por mi hijo. Niñas, tengan su estabilidad económica ustedes para que cuando esas bendiciones lleguen no tengan que depender de nadie”, comenzó afirmando Marcela Reyes, antes de extender su mensaje con las palabras más gratificantes de lo que ha significado para ella tener a su hijo al lado.

Posteriormente, la DJ también abordó un tema que en repetidas ocasiones han vivido miles de mujeres que quedan embarazadas y tiempo después del nacimiento, los padres abandonan a las madres a su suerte.

“… lastimosamente a veces, los padres, en la mayoría, suelen ser padres que abandonan, irresponsables, entonces que si tenemos esos hijos podamos ser mujeres independientes y podamos sostenerlos y no estar detrás de un papá rogando para que ayude, nos ayude con el niño, para que vaya al colegio, ¡para que de verdad ayude!”, concluyó Marcela Reyes a través de sus ‘InstaStories’.

Le puede interesar: Incautan media tonelada de marihuana que se iba a comercializar en Bogotá

Aquí el contenido completo de Marcela Reyes :

La DJ aseguró que de hacerlo, sean mujeres independientes para después no depender del papá en caso de abandono

Las reacciones no tardaron en aparecer pues el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar el contenido que compartió la DJ a través de sus redes sociales. Los internautas expresaron su apoyo a la artista con comentarios como: estar de acuerdo con sus pronunciamiento porque algunas tienen hijos dependiendo de la economía del padre y otros le recriminaron el hecho que mientras grabó las historias de Instagram, su hijo al fondo gritaba pidiendo atención de la mamá.

Otros comentarios sugirieron: “Hay q tener estabilidad económica uno como mujer, y no estar atenida que será responsabilidad de alguien mas, sobre todo en Colombia que hay más padres ausentes que presentes”, “Y todas las que critican son mujeres, en fin, la hipocresía”, “Ojalá las que critican tengan la mitad de lo que tiene Marcela para darle a su hijo”, “Es triste ver a algunas como les toca estar rogando hasta por un pañal”, entre otros.

Qué respondió DJ Exotic sobre B King

A través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’ el DJ respondió algunas inquietudes de sus seguidores en las que se filtró una sobre la relación que tiene con el reguetonero y actual pareja de Marcela Reyes.

“¿Cómo te la llevas con B King?”, fue la pregunta que le formularon algunos internautas, a lo que él respondió:

“No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero solo por tratar a Valentino con amor, me cae muy bien”, escribió Exotic DJ en sus ‘InstaStories’. La respuesta rápidamente se viralizó y fue replicada por los diferentes portales de chismes, entre los que se encuentra ‘Rechismes’ donde obtuvo cerca de 20.000 ‘me gusta’ de los internautas.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

Cabe recordar que en repetidas ocasiones el DJ ha sido señalado de haber abandonado a su hijo, sin embargo, en redes sociales son varios los internautas que lo defienden pues aseguran que sí comparte con el niño y que no suele publicarlo a través de sus redes sociales como si lo hace su mamá.

SEGUIR LEYENDO: