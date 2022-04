Estos son los impresionantes registros de Egan Bernal en su primera semana de entrenamiento

Durante los últimos días, Egan Bernal ha estado activo en redes sociales, mostrando sus recorridos sobre la bicicleta. Foto: Instagram @eganbernal

¿Egan Bernal podría regresar a las competencias antes de lo esperado? Esa es la pregunta que muchos fanáticos se hacen a través de las redes sociales. El ciclista del equipo INEOS Grenadiers sigue sorprendiendo con su proceso de recuperación, pues ya es habitual observarlo entrenando en las carreteras de Cundinamarca.

Este lunes el ciclista colombiano volvió a subir una fotografía a las plataformas digitales en medio de una sesión de entreno con su novia, María Fernanda Motas, y demás amigos que lo acompañan en los recorridos. Y, para sorpresa de sus seguidores, Egan reveló algunos números de lo que ha sido su primera semana de ejercicios sobre el asfalto.

El ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 comentó que alcanzó 584 kilómetros, repartidos en 23 horas montado sobre su bicicleta. Además, indicó que acumuló 4.000 metros de ascenso, de la mano de su equipo de trabajo.

Captura de pantalla

En las jornadas de entrenamiento, a Bernal también se lo ha visto acompañado de su mamá e incluso del colombiano Brandon Rivera, su coequipero en el INEOS. Y justamente, como mencionó el zipaquireño, han sido ellos quienes le han recalcado que no se esfuerce demasiado con el fin de cuidar su proceso de rehabilitación.

“Mi familia y mi grupo de trabajo me piden que le haga suave, que no hay ninguna presión. Yo los entiendo, pero siento que el cuerpo me deja. No voy a ser tonto de exprimir el cuerpo más de lo que deja, porque sería retroceder semanas en la recuperación, pero siento que el cuerpo me deja y haré todo lo que pueda, siguiendo las indicaciones de los expertos”, señaló el pasado sábado durante un encuentro virtual con sus fans.

“El tema de su regreso es una incógnita. Aunque sus avances han invitado a pensar que puede ocurirr este mismo año, el propio Egan ha aclarado que no tiene afanes, por lo que el retorno a las competencias podría darse en el 2023: “Estoy disfrutando de pedalear. No me preocupa el Tour de Francia. En algún momento sentiré dolor. Tuve muchas fracturas y es normal. Ahora, al paso que voy, no me duele nada. En algún momento volverá el dolor y tendré que vivir con eso. Quiero ser feliz. No tengo fecha de regreso, sería irresponsable ponerme una presión innecesaria”.

En el futuro, Bernal tiene proyectado viajar a Europa para continuar con su recuperación, puesto que, entre otras cuestiones, podrá reencontrar con los integrantes de su equipo: “Es bueno darle ese estímulo al cuerpo. Mentalmente puede venir bien. Volver a ver a mis compañeros me hará bien, aunque ahora estar con mi familia es lo más importante”, concluyó.

Nairo Quintana afina su calendario de cara al Tour de Francia:

El boyacense es otros de los corredores ‘Cafeteros’ que ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Los títulos en el Tour de la Provence y en el Tour de los Alpes Martímos, así como las buenas presentaciones en la París-Niza y la Vuelta a Cataluña confirman el buen estado de forma en el que se encuentra.

Culminado el primer trimestre de la temporada, Nairo ya tiene listas sus próximas competencias, que servirán como preparación para el gran objetivo de este año: el Tour de Francia. En primer lugar, dirá ‘presente’ en la edición 57 del Tour de Turquía, que se llevará a cabo desde el 10 hasta el 17 de abril. Nunca un colombiano pudo meterse al podio de esta carrera.

Y, un par de semanas después, el ‘capo de filas’ del Arkéa Samsic volverá a la acción, el 29 de abril, para la celebración de la Vuelta a Asturias, en su edición 65. La competencia, en territorio español, se extenderá hasta el 1 de mayo. Recordemos que Quintana es el vigente campeón, ya que el año pasado se impuso en la primera etapa y, además, cosechó el título de la clasificación general.

Nairo Quintana y Sergio Higuita en la Vuelta a Cataluña 2022. Fotos: Instagram del Arkea Samsic / Getty Images.

SEGUIR LEYENDO: