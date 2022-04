James Rodríguez estará con Al Rayyan en la Champions League de Asia

En imagen, James Rodríguez luego de anotar un gol con el Al-Rayyan de Catar. Foto: Instagram @jamesrodriguez10

La temporada en la Liga de Catar culminó con el título del Al Sadd pero la competencia para Al Rayyan aun no termina en el continente asiático. El equipo donde juega el volante colombiano James Rodríguez confirmó la nómina de futbolistas inscrito al torneo que tendrá su inicio el próximo 8 de abril.

El campeón defensor Al Hilal SFC, donde milita el volante Gustavo Cuellar, se enfrentará al Istiklol de Tayikistán en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC de 2022, marcando la segunda vez en temporadas consecutivas que ambos se enfrentan en el campeonato continental de clubes.

El Al Rayyan de Catar donde juega James Rodríguez y los ganadores del desempate, el Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos completa el Grupo A después de que se completó el sorteo en Kuala Lumpur, pero muchos ojos estarán puestos en el choque entre los cuatro veces campeones. y el club de Dushanbe. El primer partido del equipo catarí será el 8 de abril ante Istiklol en condición de visitante y el último ante el complicado Al Hilal, el 28 de abril en Arabia Saudí.

Istiklol anotó una sorpresiva victoria por 4-1 cuando los equipos se enfrentaron en su segundo encuentro de la fase de grupos en 2021, y esa victoria aseguró que el club tayiko ganó el Grupo A por delante de Al Hilal para avanzar a las rondas eliminatorias.

Al Hilal, sin embargo, hizo caso omiso de la decepción de esa derrota para continuar y ganar el título, derrotando al FC Pohang Steelers en la final para convertirse en el primer club en ganar la principal competencia de Asia en cuatro ocasiones.

James Rodríguez inscrito por Al Rayyan para jugar la Champions League de Asia

Mientras tanto, el debutante en el torneo Mumbai City de India ha sido sorteado en el Grupo B junto con Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, el Al Shabab de Arabia Saudita y el Air Force Club of Iraq, tres veces ganador de la Copa AFC.

El Grupo C está encabezado por Foolad Khouzestan de la República Islámica de Irán y los finalistas de 2015 Shabab Al Ahli Dubai, así como Al Gharafa de Catar y Ahal FC de Turkmenistán.

El Sepahan iraní, que llegó a la final de la edición de 2007, se enfrentará al Al Duhail de Catar, al dos veces semifinalista Pakhtakor de Uzbekistán y al ganador del playoff entre el Al Taawon de Arabia Saudita y el sirio Al Jaish en el Grupo. D.

El Al Sadd de Catar, ganadores del título en 2011, se enfrentará al Al Faisaly de Arabia Saudita, al Al Wehdat de Jordania y a los ganadores del playoff con Baniyas de los Emiratos Árabes Unidos y Nasaf Qarshi en el Grupo E.

James Rodríguez habló de su permanencia en la liga de Catar: “Me gustaría irme ya para otro lado”

A través de una de sus transmisiones en Twitch, el ‘10′ de la selección de Colombia confesó que gustaría salir de Catar, país al que llegó hace ya ocho meses tras dejar el Everton de Inglaterra.

Recordemos que el colombiano en este tiempo ha sumado cuatro goles en doce partidos disputados. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo James Rodríguez.

Y agregó que: “Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla. (...) Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”.

Además, confesó que no está cerrado a migrar a otra liga de fútbol. Ahora, en la única gran liga el volante no ha participado es en la Italiana, opción que estuvo sonando antes de llegar a Al-Rayyan. Así mimo, dijo que si se daban las condiciones podría volver al fútbol colombiano, aunque reconoció que le gustaría pensar, en cuanto a su retiro, en terminar su carrera en Estados Unidos

