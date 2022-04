“Trabajaba horrible”: jugadores chilenos se volvieron a despachar contra Reinaldo Rueda

Reinaldo Rueda ha recibido duras críticas tras su salida de la selección chilena, en febrero de 2021. Foto: REUTERS/Diego Vara

Reinaldo Rueda no tuvo resultados exitosos en el camino al Mundial de Catar 2022. El estratega caleño comenzó siendo el entrenador de la selección de Chile y luego, a partir de la séptima fecha, pasó al mando de la selección Colombia. No obstante, ninguno de los dos equipos pudo asegurar un cupo a la Copa del Mundo: la ‘Roja’ y la ‘Tricolor’ finalizaron séptima y sexta, respectivamente.

Por este motivo, Rueda fue motivo de debate en el programa ‘Fanáticos de la Selección’, donde se habló sobre la eliminación de Chile del Mundial por segunda ocasión consecutiva. Allí, el exarquero chileno, Nicolás Peric, lanzó duros señalamientos contra el entrenador colombiano y culpó a Arturo Salah, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por la designación de este:

“La elección del técnico de Chile fue mala. El que vino acá (Salah) y dijo ‘es Rueda’, nos liquidó. Buscó jugadores donde no tenía que buscar, no citó a los que tenía que citar... trabajaba horrible. Reinaldo Rueda desgastó al plantel”, afirmó el exguardameta.

Así mismo, el exdelantero Mauricio Pinilla, quien estuvo con la selección chilena en el Mundial de Brasil 2014, también cuestionó los métodos de Rueda en ‘La Roja’: “Era un muy buen tipo, pero trabajaba horrible (...) Le acortó el último pedazo a Marcelo Díaz, que, quizá en su momento, pudo haber estado en el inicio de las Eliminatorias. Estaba en Racing y era titular”.

Cuando el entrenador vallecaucano dejó el cargo, el uruguayo Martín Lasarte quedó designado como técnico de Chile, en febrero del 2021. Sin embargo, este tampoco pudo revertir el mal momento del plantel, por lo que las directivas tomaron la decisión de no renovarle el contrato. Y en su última rueda de prensa como estratega, este le tiró algunas pullas a Rueda:

“Cuando yo llegué, la selección chilena llevaba cuatro partidos jugados en las Eliminatorias, y creo que nosotros pudimos haber rescatado un resultado mejor en alguno de ellos. Hace un año yo dije que la selección dependía de su ‘generación dorada’ para clasificar”, manifestó inicialmente.

El uruguayo Martin Lasarte, último entrenador de la selección de Chile. Foto: REUTERS/Marcelo Hernandez

“Algunos jugadores jóvenes que salen fuera no juegan o ni siquiera van citados, y eso es muy complicado. Parece que no me conocieran, yo cité a los que tenía que citar. Mi decisión nunca estuvo ligada a los representantes de jugadores”, agregó.

Reinaldo Rueda dirigió un total de 27 partidos con la selección de Chile: 17 en partidos amistosos, seis en la Copa América 2019 y cuatro en las eliminatorias al Mundial de Catar. En el balance general consiguió nueve victorias, ocho empates y 10 derrotas, dejando así un rendimiento del 43,21 %.

El recordado abrazo de los jugadores de Chile con Rueda:

El pasado 9 de septiembre, Colombia derrotó 3-1 a Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla, redondeando lo que sería una de las pocas victorias de la ‘Tricolor’ en las eliminatorias a Catar 2022. Sin embargo, una de las imágenes que quedó en los ojos de los espectadores fue el abrazo que se dieron varios referentes de ‘La Roja’ con Reinaldo Rueda, en la previa del compromiso.

Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Mendel fueron algunos de los jugadores que se acercaron al banquillo del combinado ‘Cafetero’ para saludar a su exentrenador.

“Tengo una gratitud eterna y así se lo manifesté a los jugadores de Chile. Su saludo hacia mí es un acto de gallardía, es un grupo especial de muchachos, muy buenos. Ese acto habla de la buena relación que tuvimos como cuerpo técnico y el respeto que nos brindaron”, aseveró Rueda en la conferencia de prensa.

Saludo entre Arturo Vidal y Reinaldo Rueda en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Jairo Cassiani / VizzorImage

