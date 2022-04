Sigue la polémica por el traslado de la fiscal Angélica Monsalve, nuevos detalles del supuesto tráfico de influencias

Traslado-castigo, de esa manera algunos sectores califican el traslado a Putumayo de la Fiscal delegada ante los jueces del circuito de Bogotá, Angélica Monsalve, quién llamó a imputación a tres integrantes de la familia Ríos por un presunto delito cometido.

La cuestión es que de acuerdo con los señalamientos de la Fiscal, Carlos y Francisco Ríos, serían los propietarios reales de una empresa que se quedó con una millonaria licitación para el recaudo de TransMilenio, pero esto habría sucedido cuando uno de sus sobrinos, Felipe Ríos, regía como concejal de la ciudad de Bogotá, capital donde opera el sistema TransMilenio.

El asunto se complica ya que Alberto Ríos Velilla, reconocido empresario colombiano, cercano al líder de Cambio Radical Vargas Lleras y esposo de la periodista Darcy Quiin, contacto al exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez quien presuntamente habría contactado a el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, para que intercediera ante Monsalve, con el fin de que no imputaran cargos a los Ríos.

La emisora radial La W, reveló una explosiva conversación donde presuntamente se oiría a Noguera solicitándole ayuda a Monsalve y ella, negándose, señalando la situación de “asco”.

<i><u><b>Dialogo tomado de la W</b></u></i>

Angélica Monsalve: Ellos creen que es que tú me influencias para que yo decida. Están locos. Entonces vienen para acá para ver que si tú qué.

Rodrigo Noguera: No, pero yo si te cuento, yo haría lo mismo. El caso de Néstor Humberto. Oiga, Néstor Humberto es amigo de fulano de tal que es fiscal. Y le dice al tipo: es fulano de tal porque no me ayuda en eso… yo lo haría también, yo me imagino que tú también. Yo soy el fiscal y usted necesita: “Oiga ayúdeme a ese tipo” ¿O no?

AM: No, eso es tráfico de influencias.

RN: No, eso no es tráfico de influencias.

AM: ¿Por qué? Tiene que ir con el fiscal para que el fiscal del caso resuelva. Yo soy la fiscal titular, ¿por qué no fueron a hablar conmigo? O sea por las vías procesales.

RN: No seas ri-dí-cu-la.

AM: Ah.

RN: Ponte. Haz la reconstrucción de las cosas. Yo soy un tercero que no conozco, el fiscal es Pedro Pataquiva. Yo tengo un amigo. Yo no conozco a Pedro Pataquiva, pero sé que tú eres amiga de Pedro Pataquiva. “Oiga Angélica, mire, este es Pedro Pataquiva pa’ que no lo joda ese amigo tuyo, mira a ver qué puedes hacer”. ¿O no?

AM: ¿O sea que tú hubieses hecho lo mismo que Néstor Humberto Martínez, para que ayudaran a un amigo?

RN: Pues si yo soy amigo de la persona, ¿cómo hago? ¿Cómo más hago? O simplemente: “yo no le puedo ayudar”.

AM: Pues, ¿cómo más hace? Tiene que defenderse en el tribunal en los juzgados, con un abogado, decentemente, ¿o no?

RN: No, estás equivocada. Entonces tú no conoces la sociedad y el mundo. Cuando una persona va a tomar una decisión, tiene varias alternativas. Una, dos y tres ¿Sí?

AM: Sí.

RN: Entonces resulta que el tipo no conoce muy bien el caso, entonces coge y lo estudia. El tipo dice que 2 y 2 son 5, yo sí creo que me voy por acá. Pero si yo tengo la oportunidad de decirle “oiga, 2 y 2 no son 5, no sea güevón, son 4″. Mire a ver cuál escoge.

AM: Que eso…

RN: Esa es la vida. Esa es la vida, todos los días se presenta eso. “No, no, es que me están intrigando pa’ que no haga”. No.

AM: Qué asco.

Por otro lado la Fiscalía General de la Nación informó que el traslado a Putumayo de Monsalve no es ninguna retaliación, sino que fue reubicada por necesidades del servicio, al igual que los 3 mil funcionarios que lo han realizado durante la gestión de Fiscal Barbosa. También señalaron que referente al caso Monsalve contirnuara con él. “Nunca hemos contemplado la posibilidad de variar la asignación respectiva”, señalo el ente acusador.

Por su parte en un comunicado publicado el 31 de marzo, Néstor Humberto Martínez comentó que nunca buscó una reunión o habló con Angélica Monsalve.

Martínez aseguró que no envió ni entregó “un papel” donde se sugería a la fiscal Monsalve que no había razón para dicha imputación. El exfiscal recalcó que solo se limitó a facilitar la cita, en la que, afirma, no hizo presencia.

“Nunca hubo una “cumbre” entre Alberto Ríos, Rodrigo Noguera y el suscrito. Tampoco he hablado sobre el particular con la Dra. Catalina Noguera”. Indicó el exfiscal en un comunicado de cinco puntos enviado a distintos medios de comunicación.

