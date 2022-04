“Fracasar es mendigar el amor de quien ya no te ama”: la respuesta de Carolina Cruz a quienes critican su separación de Lincoln Palomeque

Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La reciente separación entre la pareja de famosos, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, fue una situación que dio mucho tema para hablar en el mundo de la farándula. Pese a varios comentarios que rondaron sobre los motivos, Carolina de una manera muy respetuosa mencionó algo de su separación “Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo”.

La presentadora volvió a llamar la atención tras una reciente publicación en su Instagram sobre sus sentimientos y sensaciones sobre la separación con el actor Palomeque. Carolina publicó ‘uffffff’, haciendo referencia a lo acertado del texto que estaba compartiendo.

El texto que compartió la presentadora señalaba: “Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años… y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acaba. Y entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: ‘fracasaron en su matrimonio’, y no es cierto ... Fracasar es jugar a ser ‘la familia feliz’. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo… Fracasar es mendigar el amor de quién ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al qué dirán. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe”.

Salvador, el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, dio sus primeros pasos

La presentadora del programa matutino ‘Día a Día’, Carolina Cruz, se ha convertido en un ejemplo de vida para muchas madres colombianas. Luego de que su segundo hijo, Salvador Palomeque Cruz, naciera con tortícolis gestacional, una enfermedad que ocasiona que los músculos del cuello se contraigan involuntariamente y esto, a su vez, genera que la cabeza del bebé se incline hacia un lado.

Desde entonces, la también modelo vallecaucana, ha compartido a través de sus redes sociales lo que implica ser madre de un menor con esta condición y, al evidenciar que para ella había más oportunidades por tener los recursos económicos suficientes para acceder a los tratamientos de Salvador, decidió crear la fundación ‘Salvador de sueños’, para que la falta de dinero no sea un problema para otras mamitas.

Cada publicación que Cruz hace sobre su hijo enternece en las redes sociales y, en las últimas horas, sorprendió a todos sus seguidores dejando un vídeo con los primeros pasos de Salvador. En sus ‘Reels’ de Instagram, la presentadora publicó un emotivo momento en el que se ve a su segundo hijo apoyado en un carro de juguete y empieza a mover un pie adelante del otro para poder caminar.

La publicación ya acumula más de 115 mil ‘me gusta’ y más de un millón de reproducciones. Carolina Cruz escribió: “Tú y Matías … mis maestros más poderosos. Jesús, en ti confío”.

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero de 2021 Salvador llegó a las vidas de Carolina Cruz, Lincoln Palomeque y Matías Palomeque Cruz. Sin embargo, no sería sino hasta el 2 de marzo que la pareja de famosos anunciaría el nacimiento de su segundo hijo a todos sus seguidores.

