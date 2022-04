Ana del Castillo se despachó por vuelo retrasado hacia Barranquilla: “El piloto quizás tirando sabroso y uno aquí esperando como unos perros”

Tomada de Instagram @anadelcastillo

La cantante de música vallenata, Ana del Castillo, se quejó públicamente contra la aerolínea Latam, por una demora de cinco horas en un vuelo de la ciudad de Bogotá a Barranquilla.

La artista debía ir el fin de semana a la ‘puerta de oro’, a una presentación que debía dar, por lo cual debía abordar su vuelo en el aeropuerto el Dorado a las 2 de la tarde, pero debido a los retrasos terminó tomando el vuelo sobre las 7 de la noche.

Este fue motivo suficiente para que la artista publicara en sus redes oficiales: “Estamos aquí en Latam. El vuelo tenía que salir a las 2, pero nos ignoran y el piloto quizás tirando sabroso y uno aquí esperando como unos perros, hijos de menos madres. Estamos quejándonos”, señaló del Castillo.

Pero no solamente las críticas fueron por los retrasos, también resaltó la cantante vallenata que durante todas las horas de retraso la aerolínea no ofreció ningún tipo de bebida o refrigerio: “Ni siquiera con jugo, con agua. Esa es la solución. La gente está desesperada, con ganas de irse y se burlan de nosotros. Ni siquiera dan explicaciones”, mencionó en su Instagram Ana.

No solamente fue la artista vallenata, también varios usuarios trinaron sus quejas en contra de los incumplimientos y retrasos cometidos por parte de Latam.

Sobre más información de la artista Ana del Castillo, tras dos años de rencillas con Iván Villazón se reconciliaron los músicos vallenatos en el marco del Carnaval de Barranquilla.

En noviembre de 2019, Ana del Castillo e Iván Villazón habían roto relaciones tras una presentación en una discoteca de Barranquilla. Por aquel entonces, la cantante vallenata se despachó contra el artista colombiano luego de que este no la dejara subir a cantar con él argumentando que estaba “impedida” para hacerlo.

Villazón explicó que sus declaraciones llegaron porque a Del Castillo la habían operado hace poco, así que era “por cuidarla”. Sin embargo, dicha actitud desató la furia de la vocalista, quien tuvo que ser contenida por sus acompañantes. Posteriormente, la cantante se despachó contra su compatriota en una transmisión mediante su cuenta de Instagram.

“Por no darme la oportunidad de cantar con usted, cuando usted me invitó a un feat y fui a verlo cantar con esta faja que tengo aquí puesta, y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar, vaya usted y se come tres mil veces una catapila de ve**a”, sentenció Del Castillo con algunos tragos encima.

Si bien la artista vallenata se disculpó mediante una carta, Villazón solicitó que lo hiciera a través de un video, “así como lo hizo cuando lanzó sus improperios en mi contra”. El tema no quedó saldado y, en las últimas horas, ocurrió la reconciliación que tanto estaban aguardando sus seguidores.

Este martes 29 de marzo, en el marco del cierre del Carnaval de Barranquilla, Iván Villazón pidió verse con Ana del Castillo en su camerino para hacer las paces. En el vídeo, que circuló a través de las redes sociales, se observa el momento en el que ambos cantantes vallenatos se reencuentran para dar paso a un beso en la mejilla y un abrazo.

Del Castillo, visiblemente emocionada, expresó su arrepentimiento por lo sucedido: “Han pasado casi tres años y tengo una pena con usted. Ahora le daré unas catapilas de amor. Perdón, soy una mujer impulsiva, tal vez inmadura”.

Posteriormente, Villazón sostiene que ese episodio quedó en el pasado y, por el contrario, se mostró orgulloso por el trabajo que ella está desarrollando actualmente: “Ana, no hables de eso, yo quería verte y me encanta lo que estas haciendo. Eso no importa, no está en mi corazón. Lo que está en mi corazón eres tú. Te amo, por eso te mandé a buscar”.

