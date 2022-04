Conservador nombrado gerente de la campaña de Petro en Huila renunció en medio de la polémica

En los más recientes días al interior del Pacto Histórico en el departamento de Huila se formó un descontento en ciertos sectores debido a una designación realizada por el senador Roy Barreras.

Se trata del nombramiento como director de la campaña presidencial de Petro en Huila, al líder conservador, exsuperintendente de Sociedades y exgerente de la Electrificadora, Hernando Ruiz López. Quien no duró mucho en su cargo luego de ser blanco de críticas por parte del Partido Conservador y del Pacto Histórico.

Las juventudes del Pactó Histórico hulienses, fueron de los primeros en oponerse a la designación que había tomado Roy Barreras ya que “no está autorizado para nombrar o remover enlaces departamentales”, de igual manera rechazaron la integración de un sector que representa los ideales de la colectividad progresista: “Lamentamos lo sucedido…donde el senador Roy Barreras designa un gerente sin consultar con los diferentes sectores del pacto y las fuerzas políticas sociales y gremiales que no acompañaron la campaña del Pacto Histórico, pero que estarán en la campaña Presidente Petro”.

Otro sector que criticó duramente la decisión fue el Partido Conservado, quienes recordaron que el movimiento tradicional está acompañando a un cien por ciento la candidatura de Federico Gutiérrez.

La senadora Conservadora Esperanza Andrade mencionó: “Desconozco, no apruebo ni autorizo, así sea particular, la decisión del doctor Hernando Ruiz López de respaldar otra alternativa electoral, de la que no fui informada, ni siquiera, previamente”.

Tras las fuertes negativas por ambos sectores el fugaz gerente de la campaña de Petro en Huila renunció indicando: “He recibido, de diferentes fuentes, mensajes de beneplácito por lo ocurrido ayer, como también he percibido posiciones muy radicales de rechazo ... Esto último me hace pensar en lo difícil que será para que alguien, que recién llega al Pacto Histórico, pueda cumplir cabalmente con su responsabilidad de coordinar tareas administrativas y financieras con grupos al interior que no comparten, ni aceptan su vinculación, sobre todo por el tiempo precario que hay para ello”, mencionó Hernando Ruiz López.

El líder Conservador resaltó que al igual que él, hay varios miembros de su colectividad que apoyan el progresismo ya que desean un cambio en el país, incluso resaltó que pese a no seguir involucrado en la campaña del Pacto Histórico, cree que Gustavo Petro es lo que necesita el país.

“La próxima venida del candidato podría ser la oportunidad para que sea él quien afirme cuál de las dos posiciones sobre la apertura, o no, del espectro político que respalde su proyecto es la que conviene, y que la persona que llegue a encargarse de una responsabilidad tan grande como la coordinación administrativa y financiera de su campaña goce del suficiente respaldo que requiere”, concluyó el líder conservador del Huila.

Acerca del líder del Pacto Histórico

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo y las encuestas han comenzado a salir mostrando los candidatos favoritos de los ciudadanos para llegar a segunda vuelta. Luego de las consultas quedó claro que Gustavo Petro se ha mantenido como el candidato con mayor intención de votos; y que Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, es su mayor rival. Esto ha sido confirmado por los resultados de las encuestas tanto del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana como Guarumo y EcoAnalítica, revelada por El Tiempo.

De acuerdo con la encuesta hecha por Guarumo, si hoy fuera la primera vuelta presidencial los triunfadores serían el senador Gustavo Petro, con 34 por ciento, seguido de Federico Gutiérrez, con 25 por ciento. En tercer lugar quedaría Sergio Fajardo con un 9,5 por ciento y en cuarto Rodolfo Hernández con un 9,3 %.

