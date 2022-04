Estas serán las próximas carreras de Nairo Quintana antes de afrontar el Tour de Francia

Nairo Quintana tiene programadas otro par de carreras antes de afrontar el Tour de Francia. Foto: Arkea Samsic

Luego de los problemas en sus rodillas que le impidieron figurar el año pasado, Nairo Quintana inició el 2022 con un gran estado físico, el cual, a su vez, ha estado acompañado de varios triunfos. El ciclista colombiano se llevó los títulos de la clasificación general, primero, en el Tour de la Provence, y luego en el Tour de los Alpes Marítimos.

Posteriormente, en el mes de marzo, estuvo participando en la París-Niza, una de las carreras de una semana más importantes en el calendario, donde terminó quinto. Y, finalmente, viajó a España para actuar en la Vuelta a Cataluña, siendo líder en una de las etapas y culminando cuarto en la general. El título, recordemos, fue para el también colombiano, Sergio Higuita, que obtuvo su primera victoria en el World Tour.

Culminado el primer trimestre de la temporada, Nairo ya tiene listas sus próximas competencias, que servirán como preparación para el gran objetivo de este año: el Tour de Francia. En primer lugar, dirá ‘presente’ en la edición 57 del Tour de Turquía, que se llevará a cabo desde el 10 hasta el 17 de abril. Nunca un colombiano pudo meterse al podio de esta carrera.

Un par de semanas después, el ‘capo de filas’ del Arkéa Samsic volverá a la acción el 29 de abril para la celebración de la Vuelta a Asturias, en su edición 65. La competencia, en territorio español, se extenderá hasta el 1 de mayo. Recordemos que Quintana es el vigente campeón, ya que el año pasado se impuso en la primera etapa y, además, cosechó el título de la clasificación general.

El Tour de Francia de este año comenzará en Copenhague (Dinamarca) el 1 de julio, y terminará en París, el 24 del mismo mes. Desde ya está confirmada la participación de varias figuras del pelotón internacional, como los eslovenos Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Primoz Roglic (Jumbo-Visma), el español Enric Mas (Movistar Team), y los colombianos Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) y Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers).

Recorrido oficial del Tour de Francia 2022

Egan Bernal, a paso firme en su recuperación:

El ciclista oriundo de Zipaquirá sigue sorprendiendo con los avances en su rehabilitación. A poco más de dos meses de su grave accidente en carreteras de Cundinamarca, el corredor del INEOS Grenadiers ya está rodando en su bicicleta de ruta junto a familiares y amigos. Los comentarios no se han hecho esperar por parte de sus seguidores quienes lo aplauden y le desean lo mejor en su regreso al ejercicio.

Este sábado, en medio de una rueda de prensa en Bogotá, el colombiano de 25 años confesó que todavía no tiene un plazo claro para su regreso a la competencia de alto rendimiento: “No tengo una fecha de regreso, sería irresponsable dar una fecha... ponerme de cierta forma es innecesario, porque mi equipo, mis amigos y mi familia, todo el mundo me va a tener paciencia y si vuelvo a competir este año va a estar bien, pero si es el otro año también, no pasa nada”, dijo Egan.

“Voy a hacer todo lo que pueda hasta donde el cuerpo me deje, obviamente siguiendo las indicaciones de los doctores y de los expertos y también escuchando mi cuerpo... Prácticamente me siento más enfermo que cuando estoy en la bicicleta”, agregó Bernal.

En una reciente entrevista con el portal Ouest France, Nairo Quintana también habló sobre la recuperación de su compatriota y aseguró que no es descabellada la posibilidad de verlo corriendo este año: “Es increíble porque tenía más de 20 huesos rotos y después de dos meses volvió a andar en bicicleta en la carretera. Esto es una locura. Si hace eso en este momento, estará compitiendo al final de la temporada”.

En la imagen, el ciclista colombiano, Egan Bernal. Foto: Twitter @INEOSGrenadiers

