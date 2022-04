¿En que están las obras de adecuación del contraflujo de la Avenida Américas?

Desvío de contraflujo en la Avenida Las Américas. Unidad de Mantenimiento Vial





En Bogotá son varias las obras que están en ejecución, por lo que se han venido tomando medidas para ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad, por eso en la Avenida de las Américas, entre las carreras 74 y 62, implementarán un contraflujo a partir del 6 de abril. El propósito es liberar la carga vehicular que se genera en este importante corredor vial.

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) se encuentra apoyando la adecuación del contraflujo. Actualmente, la entidad trabaja en la habilitación del desvío de contraflujo a la altura de la carrera 74, con el fin de habilitar un carril adicional en la Avenida de las Américas sentido occidente – oriente, entre la carrera 74 y la carrera 62

El contraflujo operará de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9 a.m., e iniciará en la carrera 74, cerca al Portal Banderas, y finalizará en la carrera 62, sector Outlets de las Américas, con una distancia aproximada de tres kilómetros.

Al llegar a la carrera 62 (punto final del contraflujo), los vehículos, mediante semáforo humano, podrán girar a la izquierda para tomar la calle 13 o retornar a la Avenida de las Américas.

Como medida complementaria, la Secretaría de Movilidad implementará un cierre de la oreja del costado sur-occidental de la Avenida de las Américas con Avenida Boyacá, entre las 6:30 a.m. a 8:30 a.m., de lunes a viernes.

En ‘La Bogotá Que Estamos Construyendo’, la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Movilidad y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), adelantan la adecuación del contraflujo en la Avenida de las Américas con el objetivo de descongestionar este tramo en especial, en horas pico”, indicó UMV en su cuenta de Twitter.

Y agregaron que: “¿Desde cuándo? El contraflujo estará habilitado desde el 6 de abril de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y podrá ser utilizado por vehículos particulares en los que se movilicen tres o más ocupantes, no por vehículos pesados motocicletas y bicicletas”.

Asimismo, explicaron que hay un equipo de más de 10 trabajadores adelanta las labores de un desvío de contraflujo a la altura de la carrera 74, con el fin de habilitar un carril adicional en la Avenida de las Américas sentido occidente - oriente entre la carrera 74 y la carrera 62.

“Con esta medida se beneficiarán miles de conductores que realizan sus recorridos por la localidad de Kennedy en los sectores de Banderas y Patio Bonito y que se dirigen hacia el centro de Bogotá”, manifestó la entidad.

Ante la medida, un ciudadano, Andrés Motta, dijo que “sería bueno que planearan y ejecutaran la ampliación de los puentes de la av boyaca y av 68, no es posible que una avenida de 5 carriles en algunos tramos, se reduzca a 2 carriles en los puentes, se genera un brutal cuello de botella en horas pico”.

Según estudios de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), por este corredor en sentido occidente-oriente se movilizan más de 7.500 vehículos y oriente-occidente más de 3.300 vehículos en la hora pico de la mañana, además se buscan alternativas y rutas alternas por frentes de obras que se adelantan en la ciudad.

Cifras de la entidad muestran que en las horas pico de la mañana la calzada norte del corredor Avenida de las Américas presenta buenas condiciones de movilidad, ya que el volumen vehicular que circula en sentido Oriente-Occidente (3.300 veh/h) es inferior al volumen que circula en sentido Occidente-Oriente (7.500 veh/h), entonces, con el fin de optimizar el uso de la infraestructura el sector movilidad quiere atender la necesidad de los usuarios que viajan al oriente brindándoles un carril adicional.

Adicionalmente, como medida complementaria habrá un cierre de la oreja del costado sur-occidental de la Av. de las Américas en horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. de lunes a viernes. Con esa lo que buscan es eliminar los conflictos que se presentan en la salida de la conectante y así beneficiar a los vehículos que circulan de forma directa occidente-oriente.

