Alejandro Riaño se fue de Twitter

El día de ayer, en Infobae se informó acerca de esta decisión que el humorista habría tomado a raíz de los múltiples mensajes de odio que recibió en los últimos días. Ampliamos la noticia el día de hoy y exponemos más detalles al respecto. Alejandro Riaño sorprendió a sus seguidores con su anuncio. “Me retiro de las redes sociales”. El jueves cerró su cuenta de Twitter, argumentando que se siente cansado, y abrumado por tantos mensajes que le llegan con ataques. Está agotado, dice, de vivir en un país tan dividido. Se refirió, particularmente, a lo ocurrido en la red social del pájarito: ”Qué asco esta cloaca de odio que es Twitter. Qué horror que para nada nos unamos. Yo estoy roto de dolor por múltiples cosas, pero ante todo me duele la mierda que se tiran en esta red que nada construye”.

El humorista tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

Así aparece su cuenta en la red social. Está y no está. Muchos usuarios comentan que Riaño podría estar viviendo una dura depresión, producto no solo de los insultos que recibe, sino de su reciente separación con María Manotas. Los últimos trinos del humorista se dieron la noche del 30 de marzo, cuando aprovechó para pedirle a sus seguidores que no fueran como su personaje Juanpis González, que lo importante radicaba en encontrar puntos de unión y no de división entre todos.

“Me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo, pero GRACIAS. A quienes lo entendieron”, escribió Riaño, lo que para muchos de sus seguidores se traduciría en el fin de su controversial personaje. Para otros usuarios, más que un personaje, Juanpis es el otro yo de Alejandro Riaño y esta situación se la habría buscado él mismo.

No hay duda de que gracias a Juanpis, Riaño se ha convertido en uno de los humoristas y críticos políticos más reconocidos del país. Sin embargo, su popularidad también le pasa factura. A los mensajes escandalosos que Marbelle le envió a Francia Márquez, se le suman estas palabras del personaje de Riaño hacia Miguel Polo Polo, lo cual muchos han calificado de racista.

Ocurrió cuando, al promocionar una bebida en sus redes, Juanpis dijo: “Si pierdes una curul, tómate una afro. Al lado de esta nueva beer, cualquier otra se ve muy mona, muy maja, muy estrato 6. Y como yo me autoreconozco afro, tengo todo el derecho a venderla”. Desde Twitter, Riaño mandó un mensaje para quienes lo atacaban. En realidad, más de uno: “Qué cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal”.

Es cierto que su personaje le ha hecho estar al frente de varias polémicas y muchas veces él mismo es quien las alimenta, pero también es cierto que su intención más clara es mostrar lo déspotas, mezquinos y ambiciosos que pueden llegar a ser ciertos miembros de las esferas públicas y políticas de nuestro país. “Que mierda de país. Que mierda la misma mierda que nos tiramos. Nadie es orgulloso de su tierra. Solo cuando hay fútbol. Me duele esto, y no, no me voy, jamás dejaré de luchar. Los quiero y me alejo. ¡Abrazo grande! Seguiré aportando desde donde sé”.

Después vino el cierre de la cuenta, que parece ser temporal y no definitivo, pero todos sus seguidores se preguntan: ¿Habrá más de Juanpis González?





