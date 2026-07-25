Colombia

“Tememos una represalia violenta”: Cepeda cuestiona posesión militar de De la Espriella

El senador criticó que el presidente electo quiera posesionarse en una guarnición militar en Cauca, donde el Pacto Histórico ganó en segunda vuelta

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Senador y excandidato presidencial Iván Cepeda. REUTERS/Sergio Acero
Senador y excandidato presidencial Iván Cepeda. REUTERS/Sergio Acero

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda cuestionó la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar en el Cauca y advirtió que esa decisión genera preocupación en sectores del Pacto Histórico.

Desde Valledupar, Cepeda afirmó que el lugar escogido tiene una alta carga política, debido a que en ese departamento el Pacto Histórico obtuvo una victoria contundente en segunda vuelta, con 585.479 votos, equivalentes al 75,64 % de los sufragios.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el senador sostuvo que existe inquietud por el mensaje que podría enviar una posesión en una instalación militar en un territorio con fuerte presencia de comunidades indígenas, campesinas y movimientos sociales.

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Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. REUTERS/Juan David Duque
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. REUTERS/Juan David Duque

Cepeda relacionó su preocupación con las versiones sobre el llamado “voto fusil”, expresión usada para señalar supuestas intimidaciones de grupos armados que habrían incidido en resultados electorales. El congresista calificó esas acusaciones como irresponsables y advirtió que podrían alimentar un ambiente de tensión contra sectores sociales del Cauca.

Cepeda advierte riesgo para comunidades del Cauca

El excandidato presidencial aseguró que el Pacto Histórico ve con preocupación la posibilidad de que se estimulen acciones represivas contra comunidades que respaldaron mayoritariamente a esa fuerza política durante la segunda vuelta presidencial.

Lo que a nosotros nos preocupa es que se quiera incentivar contra la población indígena, los movimientos campesinos, los movimientos sociales en el Cauca, una acción represiva y violenta”, dijo Cepeda durante su intervención.

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El senador agregó que su sector estará atento a cualquier decisión del nuevo Gobierno que pueda afectar al movimiento social. “Llamamos la atención sobre ese hecho y advertimos, no vamos a permitir con los brazos cruzados que se desate violencia contra el movimiento social por parte del nuevo Gobierno”, sostuvo.

Para Cepeda, la discusión sobre la posesión de De la Espriella no es solo protocolaria. Según su planteamiento, realizar el acto en una guarnición militar ubicada en un departamento donde el Pacto Histórico tuvo amplio respaldo podría interpretarse como una señal política dirigida a quienes votaron por esa opción.

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El senador insistió en que los señalamientos sobre presuntas presiones armadas en las urnas deben manejarse con responsabilidad, porque pueden terminar estigmatizando a comunidades enteras. Su preocupación principal, dijo, está en proteger a la población indígena, campesina y social del Cauca frente a cualquier escenario de confrontación política.

El Pacto Histórico mira hacia 2027 y 2030

Durante su discurso, Cepeda también habló del futuro electoral del Pacto Histórico. Aseguró que esa coalición buscará fortalecerse en las elecciones regionales de 2027 y reorganizarse con miras a volver al poder en 2030.

Vamos a avanzar en las elecciones de 2027. Vamos a avanzar en construir la fuerza que volverá de una manera decisiva a ser gobierno en el año 2030”, afirmó.

El excandidato presidencial sostuvo que su sector político debe regresar con más experiencia, más fuerza, renovación generacional y mayor diversidad popular y social. Su mensaje estuvo dirigido a mantener movilizada a la base del Pacto Histórico después de la derrota presidencial.

Cepeda también reiteró que se mantendrá en desobediencia civil hasta que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense. Esa ha sido una de las principales exigencias que el senador ha planteado frente al presidente electo.

Además, invitó a sus seguidores a participar en el encuentro previsto para el próximo 7 de agosto en Barranquilla, donde espera reunir a sectores afines a su postura política.

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