Deportes

Otro equipo apoya a los ocho grandes que piden cambios en los derechos de televisión del fútbol colombiano

Los conjuntos más ganadores del país dieron un sacudón a la Dimayor por su anuncio de solicitar una mejor distribución, o no cederán su imagen para cualquier negociación

Guardar
Google icon
Emblemas de clubes de fútbol, incluyendo Millonarios y Bucaramanga, con gráficos, billetes, un control remoto y un balón de fútbol en un escritorio.
Bucaramanga se une a los ocho grandes para pedir cambios en la distribución de ingresos por los derechos de televisión en el fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sigue la polémica por la propuesta de los ocho clubes más ganadores de Colombia para cambiar la distribución de dinero por los derechos de televisión del fútbol profesional, que está establecido desde 2012 y provocó que algunos clubes no puedan hacer grandes inversiones.

A esos conjuntos se les unió nada menos que Atlético Bucaramanga, que por medio de su presidente explicó las razones por las que es necesario considerar una mejor propuesta para mejorar los ingresos de los clubes, siempre y cuando se priorice el rendimiento.

De esta manera, el llamado “G8″ llegaría con más poder a la asamblea extraordinaria del miércoles 29 de julio, citada por la Dimayor y cargada de tensión porque algunas escuadras como Alianza mostraron su oposición a la propuesta que presentará ese grupo.

PUBLICIDAD

“Estamos completamente de acuerdo”

La distribución de los derechos de televisión del fútbol colombiano entró en una nueva fase de discusión después de que Óscar Álvarez Júnior, presidente de Atlético Bucaramanga, respaldara una revisión del reparto de esos ingresos y defendiera que prime el mérito deportivo.

Álvarez dijo que apoya un cambio en la distribución de los derechos de televisión para que el rendimiento deportivo tenga más peso en el reparto de los recursos. Según sus declaraciones al medio Extra Tiempo, el directivo sostuvo que el fútbol colombiano debe crecer con un modelo que reconozca posiciones, competitividad y resultados.

Atlético Bucaramanga
Bucaramanga se convierte en el noveno equipo que apoya la iniciativa de cambiar la distribución por derechos de televisión - crédito Atlético Bucaramanga

En su conversación, el dirigente de Atlético Bucaramanga planteó que la discusión no es nueva y que su club ve con buenos ojos cualquier ajuste que fortalezca el torneo: “Es un tema que lleva un tiempo rondando. Todo lo que beneficie al fútbol colombiano para crecer, bienvenido. Creemos y queremos que el fútbol crezca y, si son condiciones para que exista una mayor competitividad y que se pueda reconocer directamente por las posiciones y por el rendimiento deportivo, estamos completamente de acuerdo”.

PUBLICIDAD

En otra declaración, Álvarez afirmó: “No podemos dar cabida al conformismo de algunos equipos que solo por recibir un dinero no tengan las intenciones de ascender, sino que todo debe ser por mérito, por resultado. Nosotros hacemos el esfuerzo de reforzar el equipo y de querer que le vaya bien, pues cuando nos vaya bien, queremos que ese esfuerzo se vea retribuido desde lo económico”.

Dimayor - Derechos de televisión - G8
Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

Las diferencias por el reparto de ingresos

El respaldo de Bucaramanga a un reparto más ligado al rendimiento contrasta con la postura de Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar. En declaraciones a Gol Caracol, el directivo cuestionó la forma en que se abrió la controversia: “A mí no me gustó el momento en que se hace, ni la forma en que se hace”.

Ferreira sostuvo que la discusión llegó en un momento inoportuno por la cercanía del fin del contrato de televisión. “Ese no es un buen mensaje para los canales”, dijo el dirigente, quien además consideró que los clubes impulsores de la carta actuaron sin tacto ni tino.

Dimayor
Alianza se le paró a los ocho equipos grandes del fútbol colombiano por los derechos de televisión - crédito Colprensa

El presidente de Alianza Valledupar añadió que la decisión debe tomarse dentro de la asamblea y bajo las reglas de la Dimayor. También remarcó que los demás clubes expondrán sus puntos de vista y que lo que se apruebe allí tendrá carácter reglamentario.

El telón de fondo también es contractual. El vínculo con Win Sports termina en diciembre de 2026 y había expectativa por la llegada de nuevos oferentes interesados en transmitir el fútbol profesional colombiano, pero no se tiene confirmación de otros oferentes.

Ferreira agregó que los clubes pequeños dependen de esos ingresos para sostenerse. “Los equipos pequeños carecen de varios de esos rubros”, afirmó, después de enumerar otras fuentes de dinero como la asistencia al estadio, la venta de jugadores y los patrocinios.

Temas Relacionados

Derechos de Televisión Fútbol ColombianoDimayorAtlético BucaramangaLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

El mediocampista fue figura del Mundial 2026 y destacó el trabajo del entrenador en el campeonato, pues le ayudó a ascender en su carrera

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

El colombiano, decimosexto en la sesión antes de su vuelta final, se metió en el ‘top ten’ por el margen más estrecho y aprovechó la inversión de grilla para liderar la carrera sprint del Hungaroring

Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Los rojiblancos, que sueñan con el tricampeonato en diciembre, visitan a un cuadro Pijao, que arranca proceso con el técnico Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

El conjunto azul, que estrenará a varios de sus refuerzos, tendrá su primer reto ante los dirigidos por Pablo Peirano, técnico que dirigirá su primer encuentro con los santandereanos

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros

En el inicio del campeonato del segundo semestre, los clubes se reforzaron para mejorar su nivel y también su valor en el país

Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

La familia de Yeison Jiménez reveló la lujosa tumba del ‘Aventurero’: su hermano le dedicó unas palabras

“Felices los 4″: Maluma y su respuesta a una fanática que lo eligió a él por encima de su pareja

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Rafael Escalona en París: el día que con una canción profetizó el futuro de Abelardo de la Espriella, hace 25 años

Shakira no pudo contener la emoción al despedirse de los Ghetto Kids: les hizo una promesa que ilusionó a sus fans

Deportes

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros