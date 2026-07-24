Shakira no pudo contener la emoción al despedirse de los Ghetto Kids: les hizo una promesa que ilusionó a sus fans

La colombiana protagonizó un conmovedor momento con los niños y niñas de la fundación ugandesa - crédito @shakira/Instagram

El paso de Shakira y Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos durante la celebración de la Copa del Mundo fue uno de los momentos que acapararon la atención a nivel internacional.

La asociación de la barranquillera con la FIFA propició la creación de la canción oficial del torneo, Dai Dai, junto a Burna Boy, y un reto viral que puso en el mapa a los Ghetto Kids, una fundación orientada al apoyo a la niñez en situaciones de vulnerabilidad a través del arte y la música. Tras aparecer en redes sociales haciendo su coreografía del tema, la cantante quedó tan complacida que los sumó a su espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial entre España y Argentina.

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Durante la aparición de la colombiana estuvo acompañada de los niños y niñas, que no dudaron en mostrarle su cariño, abrazándola ante los miles de espectadores en el MetLife Stadium.

Shakira manifestó que el momento que más le conmovió en su aparición en el medio tiempo en la final del Mundial fue el abrazo que recibió de los Ghetto Kids - crédito Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters

La escena se repitió durante su segunda presentación en el Barclays Center de Nueva York de manera incluso más intensa, pues en esa oportunidad los pequeños se juntaron alrededor de la cantante y la alzaron por los aires, un gesto que la cantante compartió en redes sociales y que provocó la ovación del público. Pese a los gestos nerviosos de la cantante pidiéndoles que pararan, estos insistieron y lograron elevarla en el aire unos segundos.

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Acto seguido, incitaron al público a que aclamaran a la colombiana al grito de “Our queen, Shakira”, robándose el show por un momento y marcando el final de sus apariciones en suelo norteamericano.

La barranquillera fue sorprendida por los niños y niñas de la fundación que la acompañaron en la interpretación de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió un video luego del concierto, en el que se despedía de los Ghetto Kids, que no pudieron contener las lágrimas al saber que no la acompañarían más en sus conciertos.

“No estén tristes, porque vamos a ser amigos para siempre. Lo seremos. Se los prometo”, expresó la artista en la grabación, igualmente conmovida. Por ese motivo, les hizo una promesa que no tardó en causar sensación entre su fanaticada, de cara a sus próximas fechas.

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“Los llamaré cuando lleguen a Uganda. Milan y Sasha los llamarán. Y tal vez los vea en Madrid. Tal vez. ¿Quieren venir a Madrid? ¿Les gustaría?“, dijo, a lo que los niños y niñas respondieron afirmativamente, más aliviados al saber que no sería la última vez que estarían al lado de la barranquillera.

Shakira prometió a los Ghetto Kids que los llevaría a España, durante su residencia de conciertos en dicha ciudad, en octubre de 2026 - crédito @shakira/Instagram

En la descripción del video, Shakira expresó su satisfacción por la experiencia con los Ghetto Kids, y enmarcó su aparición junto a ella en los últimos días como parte de un mensaje a los gobiernos del mundo para que presten atención a las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la infancia a nivel mundial.

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“Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría, de su amor, y nos han inspirado profundamente con su talento para recordarnos que, como ellos, hay tantos niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme, esperando una oportunidad para ofrecer lo mejor de sí. ¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia? ¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades? Gracias a los Ghetto Kids de Uganda por sembrar estas preguntas en nosotros y por transformar nuestras vidas con su magia", expresó.

La cantante cerrará la manga norteamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour el 25 de julio en el Boardwalk Hall de Atlantic City, a lo que seguirá un descanso de los escenarios hasta octubre, cuando reanude su actividad con una residencia de doce conciertos en España.

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