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Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

El colombiano, decimosexto en la sesión antes de su vuelta final, se metió en el ‘top ten’ por el margen más estrecho y aprovechó la inversión de grilla para liderar la carrera sprint del Hungaroring

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Tres milésimas de segundo bastaron para que Sebastián Montoya se abriera paso entre los favoritos y conquistara la décima posición en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 2, con salida prevista para este sábado en el emblemático trazado de Hungaroring.

El piloto colombiano, que llegaba a la novena ronda del campeonato con la necesidad urgente de sumar puntos tras irse en blanco en Inglaterra (donde tuvo que retirarse en ambas carreras) y en Bélgica, encontró en la vuelta final de la clasificación el margen mínimo para colarse entre los diez mejores.

Montoya hizo su vuelta con un tiempo de 1 minuto 29 segundos y 463 milésimas, superando al noruego Martinuis Stenshorne de Rodin Motorsport por ese estrecho margen.

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Debido a la regla de parrilla invertida, Sebastián Montoya saldrá desde la primera posición en la sprint de Hungaroring - crédito @sebasmontoya58/Instagram
Debido a la regla de parrilla invertida, Sebastián Montoya saldrá desde la primera posición en la sprint de Hungaroring - crédito @sebasmontoya58/Instagram

El colombiano figuraba en la decimosexta posición cuando comenzó su última vuelta lanzada y no era considerado candidato a la pole ni a los primeros puestos. La inversión de grilla que rige la carrera sprint —que otorga la salida delantera a los pilotos ubicados entre el undécimo y el decimoquinto lugar en la clasificación— lo dejó, sin embargo, en la primera posición de largada para la competencia del sábado.

El escenario en Hungría le ofrece a Montoya una ventaja táctica que no tuvo en Spa-Francorchamps. El Hungaroring, con sus 4,381 kilómetros de trazado sinuoso y una recta corta, es un circuito donde los adelantamientos escasean.

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Mapa del circuito de Hungaroring con catorce curvas, tres sectores, zona de detección de velocidad, zona de modo recto y puntos de adelantamiento
El circuito del Gran Premio de Hungría se caracteriza por la dificultad de realizar sobrepasos, debido a lo estrecho del trazado - crédito Fórmula 1

Eso convierte la posición de salida en un factor determinante y pone al piloto del equipo Prema Racing en una situación privilegiada para defender la punta. A diferencia de Bélgica, donde el efecto de succión en las largas rectas facilitó que sus rivales lo superaran —motivo por el que terminó noveno y fuera de los puntos—, el diseño del circuito húngaro premia la precisión en los tres sectores y el tránsito en aire limpio, algo que pondrá a prueba la habilidad de Montoya para defenderse de sus contrincantes, pero también al propio equipo para dar con la configuración aerodinámica más adecuada.

La semana previa en Spa-Francorchamps dejó una herida abierta. Montoya había llegado a la carrera sprint belga desde la undécima posición —también producto de la inversión de grilla, luego de que se le quitaran tiempos al mexicano Noel León— y se vio con el primer cajón de salida casi por sorpresa. La falta de ritmo de su monoplaza lo fue retrasando vuelta a vuelta hasta el noveno lugar, quedándose fuera de la zona de puntos.

“Tenemos que seguir presionando y tratar de mejorar. Todavía queda la mitad de la temporada y estamos a tiempo para recuperar posiciones en el campeonato”, declaró el colombiano, luego de la carrera.

Montoya busca romper la sequía

Montoya buscará sumar su primera victoria en Fórmula 2 - crédito @sebasmontoya58/Instagram
Montoya buscará sumar su primera victoria en Fórmula 2 - crédito @sebasmontoya58/Instagram

La sequía de victorias del colombiano se extiende ya más de cuatro años. Su último triunfo data de febrero de 2022, en la Fórmula Regional Asiática en el circuito de Dubái. En dos temporadas en la Fórmula 2 acumula cuatro podios, pero ninguna victoria.

Por eso, la carrera sprint del sábado se presenta como la oportunidad más concreta en mucho tiempo para romper esa racha, siempre que logre una salida limpia y administre bien la posición de cabeza en un trazado que castiga los errores.

En la tabla general del campeonato, Montoya ocupa el puesto 15 con 28 puntos, muy lejos del búlgaro Nikola Tsolov, líder con 161 unidades, y de Gabriele Minì, segundo con 134, pero superando por tres puntos a su compañero de equipo, el español Mari Boya. La carrera principal del domingo —que reparte más puntos— representará otra oportunidad para acortar distancias, aunque en esa competencia largará desde la décima posición que consiguió originalmente en la prueba de clasificación.

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