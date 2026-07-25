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Gustavo Puerta respaldó a Néstor Lorenzo ante las críticas por su renovación en la selección Colombia

El mediocampista fue figura del Mundial 2026 y destacó el trabajo del entrenador en el campeonato, pues le ayudó a ascender en su carrera

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Gustavo Puerta se convirtió en la figura sorpresiva de la selección Colombia en el Mundial 2026 por su desempeño en el medio campo - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Gustavo Puerta se convirtió en la figura sorpresiva de la selección Colombia en el Mundial 2026 por su desempeño en el medio campo - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

La selección Colombia sorprendió al anunciar la renovación del técnico Néstor Lorenzo, pues había voces, como la del periodista Carlos Antonio Vélez, que consideraba que era el momento de desvincularlo por la discreta actuación en la Copa Mundial de la FIFA.

Pese a lo anterior, uno de los jugadores que salió a defender al técnico fue Gustavo Puerta, que se convirtió en figura por ser titular en los cinco partidos, hacer una buena labor en la mitad de la cancha y ayudar para que el equipo avanzara hasta la ronda de los 16 mejores del certamen en Norteamérica.

El volante se convierte en uno de los jugadores llamados a liderar el recambio generacional en los próximos cuatro años de la Tricolor, aunque el proceso empezaría mal por culpa de un promotor y el favoritismo sobre James Rodríguez, uno de los más criticados por su pobre actuación en el Mundial 2026.

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“El profe me dio un rol más serio”

Puerta defendió a Lorenzo al asegurar que en la selección Colombia dio “un paso importante” en su manera de jugar, en un momento en que el proyecto de Néstor Lorenzo vuelve al debate tras la renovación del entrenador para el proceso rumbo a 2030.

El volante sostuvo en El VBAR Caracol que el seleccionador le asignó una función más exigente dentro del equipo: “En la selección, el profe me dio un rol más serio, con mucha más responsabilidad al saber que era el equilibrio en defensa y ataque del equipo”.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Gustavo Puerta dio un salto en su carrera por ser titular en los cinco partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El mediocampista de 23 años vinculó ese avance con una idea de juego que, según explicó, marcó su evolución en el torneo: “Siempre me inculcó jugar hacia adelante, buscar el pase que rompe líneas para ganar la ventaja. En esa parte di un paso importante en mi manera de jugar”.

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Puerta dijo en Caracol Radio que su balance del Mundial 2026 fue “muy bueno” porque sintió confianza desde el primer partido. Según relató, esa seguridad aumentó con el paso de los encuentros y atribuyó esa confianza al entorno que encontró en la selección: “Eso fue en gran parte por el apoyo de los compañeros y el cuerpo técnico desde el primer día”.

Néstor Lorenzo podrá aprovechar todo el potencial de Gustavo Puerta en los próximos años con la selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters
Néstor Lorenzo podrá aprovechar todo el potencial de Gustavo Puerta en los próximos años con la selección Colombia - crédito Anne-Marie Sorvin/IMAGN IMAGES vía Reuters

Cabe recordar que el colombiano tiene ofertas para ser vendido por Racing de Santander, una de esas sería al Bologna de Italia por 16 millones de euros, pero por ahora no se conocen avances en alguna negociación y el futbolista deberá presentarse a pretemporada con los españoles.

El respaldo de Puerta llega en medio del debate sobre el proyecto de Lorenzo

Mientras Puerta destacaba la influencia del entrenador, el periodista Javier Hernández, de Blu Radio, informó que, tras la renovación de Néstor Lorenzo, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaría los dos primeros amistosos de la próxima fecha FIFA contra Perú y México, con partidos entre septiembre y octubre en Estados Unidos.

Sobre el duelo ante Perú, dicho medio atribuyó al periodista peruano David Chávez, de Movistar Perú, la versión de que la Federación Peruana ya tiene acordado ese amistoso con la Tricolor, aunque falta por conocer la fecha y la sede.

Néstor Lorenzo estaría obligado a convocar a James Rodríguez a los amistosos de Colombia porque habría dinero de por medio - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Néstor Lorenzo estaría obligado a convocar a James Rodríguez a los amistosos de Colombia porque habría dinero de por medio - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Sin embargo, hay controversia por una versión divulgada por Hernández Bonnet: “Hay por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos una exigencia para Colombia y tiene que estar un jugador en particular: James Rodríguez”.

Según el comunicador, esa situación reabre la discusión sobre el rumbo del seleccionador, pues la preparación hacia el Mundial 2030 vuelve a quedar atravesada por preguntas sobre el papel de James Rodríguez dentro del proceso y la renovación de la plantilla, muy pedida por un sector de la hinchada.

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