Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla jugarán el duelo de mayor importancia en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

La primera jornada de la Liga BetPlay inició con partidos interesantes para los aficionados, una semana después de terminada la Copa Mundial de la FIFA, y arranca una nueva pelea por el título de diciembre, en medio de la tensión por la negociación de los derechos de televisión.

Junior de Barranquilla inicia la defensa del título contra el Deportes Tolima, en un compromiso que llama la atención porque el bicampeón del fútbol colombiano se medirá con nada menos que una de las escuadras que siempre llega a las instancias finales del campeonato.

Paralelo a ese encuentro de la primera jornada, continúa la tensión por la petición de ocho clubes, entre ellos el Junior, para cambiar la distribución de las ganancias por los derechos de transmisión, algo que, según el presidente de Alianza, afectaría seriamente a los clubes “chicos” que dependen de ese dinero.

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Hora y dónde ver Tolima vs. Junior

Los rojiblancos no solo le apostaron a la continuidad de casi toda la plantilla con la que salieron campeones en 2025 y 2026, sino que se reforzaron con nada menos que Francisco Fydriszewski, delantero y goleador proveniente del Medellín, que pelea el puesto con Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Deportes Tolima será el primer rival de Junior en la Liga BetPlay 2026-II el sábado 25 de julio a las 8:15 p. m., que se podrá ver por televisión en todo el país por el canal deportivo Win Sports, que tiene los derechos exclusivos del fútbol colombiano, y en su plataforma Win Play.

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Tolima se quedó sin técnico a mitad de pretemporada y tuvo que buscar uno rápido para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores - crédito Deportes Tolima

El encuentro se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, la casa de los pijaos en Ibagué y se llenó en las semifinales del primer semestre contra Atlético Nacional, algo que el local espera ver más seguido a lo largo de estos compromisos del campeonato, la Copa Colombia y la Copa Libertadores.

Junior quiere iniciar con pie derecho la defensa del título, pues el objetivo del técnico Alfredo Arias, recién renovado en su contrato hasta julio de 2027, es volver a salir campeón y lograr el tricampeonato, un récord en torneos cortos que solo Atlético Nacional consiguió entre 2013 y 2014.

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Junior de Barranquilla parte como uno de los favoritos para ganar la Liga BetPlay en diciembre, otra vez - crédito Colprensa

Por su parte, Deportes Tolima le apunta al triunfo para ganar confianza de cara a los octavos de la Copa Libertadores en agosto, cuando se verá con Independiente del Valle y necesita ritmo de competencia para que el nuevo técnico Sebastián Oliveros afine la nómina.

“Están tratando de cerrar un diálogo en vez de abrirlo”

Carlos Mario Ferreira, presidente de Alianza, habló en Gol Caracol sobre la decisión de los ocho clubes grandes de Colombia de cambiar la distribución por los derechos de televisión o no cederán su imagen: “La Dimayor es la encargada en Colombia de organizar los campeonatos de fútbol profesional, comercializarlos y reglamentarlos. Los equipos somos socios de la Dimayor y tenemos que cumplir la normatividad a la cual nos asociamos. Tenemos que cumplir los estatutos”.

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“La Dimayor está regida en el tema deportivo por la Federación Colombiana de Fútbol, luego por la Conmebol y posteriormente por la FIFA. En el tema jurídico, está bajo la ley colombiana del deporte. Todo eso enmarca para que la Dimayor pueda cumplir sus objetivos. Quien tiene que pronunciarse frente a lo que pretenden los ocho equipos es la Dimayor o la asamblea de la Dimayor, de la cual hacemos parte los equipos del fútbol profesional”, añadió.

Alianza se le paró a los ocho equipos grandes del fútbol colombiano por los derechos de televisión - crédito Colprensa

Ferreira mostró su descontento por el comunicado de los ocho clubes: “A mí no me gustó el momento en que se hace, ni la forma en que se hace. Siento que ellos están argumentando en un momento en que no debían hacerlo, dado que estamos a la espera de que termine prontamente el contrato que tenemos de televisión y de que nos lleguen las propuestas de los canales interesados en transmitir en el futuro el fútbol profesional colombiano. Ese no es un buen mensaje para los canales. Demostraron que no tuvieron tacto, ni tino e hicieron esto en un momento indebido. Es mi apreciación”.

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“Yo creo que ellos, con este tipo de cartas y comunicaciones, están tratando de cerrar un diálogo en vez de abrirlo. Nosotros, los equipos del fútbol profesional, siempre estamos abiertos a dialogar. Así ha sucedido desde que estoy en el fútbol profesional. Creo que en la asamblea vamos a dialogar con los ocho clubes y allí tomaremos entre todos una decisión que sea la mejor para todos los que estamos involucrados en esta industria”, afirmó el directivo.