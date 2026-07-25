Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Millonarios y Bucaramanga se medirán en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín - crédito Colprensa / Atlético Bucaramanga

La Liga BetPlay 2026-II dio inicio y varios equipos se perfilan como favoritos para pelear por el título, así como otros que le apuntan a dar la sorpresa en el segundo semestre para llegar a la definición del trofeo, el cual dará estrella y uno de los cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027.

Millonarios y Bucaramanga tendrán uno de los duelos interesantes de la primera jornada, debido a la manera como los azules se reforzaron, con algunas figuras del fútbol colombiano, y el nuevo proceso del entrenador Pablo Peirano con los santandereanos, quienes sueñan con su segundo trofeo en el país.

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También será el escenario ideal para que el técnico de los azules, Fabián Bustos, demuestre su conocimiento con una nómina creada bajo sus criterios y cumplir con el objetivo del título en diciembre, que es la obligación de los aficionados y los directivos por el fracaso del primer semestre.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Bucaramanga

Los embajadores tienen un reto enorme en la primera jornada, vienen de perder sus dos amistosos internacionales y ahora pondrán a prueba la plantilla que reforzó con jugadores de nombre, recorrido y apuestas del cuerpo técnico y la dirigencia para salir campeones.

Millonarios recibirá al Atlético Bucaramanga el sábado 25 de julio, desde las 6:10 p. m., y los aficionados que no puedan asistir al encuentro en las tribunas, podrán verlo a través del canal deportivo Win+ Fútbol, al igual que por su plataforma digital Win Play de suscripción.

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Millonarios fue uno de los equipos que más se movió en el mercado de fichajes y con jugadores importantes - crédito Millonarios FC

El encuentro será en el estadio El Campín, el cual contará con una buena cantidad de aficionados porque, en la mañana del 24 de julio, se reportaron más de 16.000 abonos vendidos por parte de los azules y todo parece indicar que superará los 20.000 puestos asegurados antes del 25 de julio.

El favorito a ganar el partido es Millonarios, debido al nivel de la plantilla, el apoyo de los hinchas y los refuerzos, pero Bucaramanga le sacó un empate la última vez que se vieron en Bogotá, que fue en el segundo semestre de 2025, con igualdad sin goles y provocó la posterior eliminación del Ballet Azul.

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El técnico Pablo Peirano ha tenido tiempo para aplicar su esquema táctico y preparar al Bucaramanga para el segundo semestre de 2025 - crédito Atlético Bucaramanga

“Vamos a ver un equipo que salga a ganar”

En rueda de prensa, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, habló sobre la manera como se reforzó el equipo: “Se ha trabajado muy bien, estamos alineados y de acuerdo con todo lo que acaba de decir el presidente. Esto viene desde hace tres meses con la dirigencia y la dirección deportiva”.

“La dirección deportiva buscó jugadores que habían sido campeones y que no estaban libres. Tocó hablar con los otros clubes para sacarlos”, añadió el argentino, además de destacar el regreso de Daniel Ruiz tras su préstamo en el CSKA: “Lo tengo muy en cuenta porque sé que con la edad que tiene todavía le podemos sacar más rendimiento”.

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El técnico Fabián Bustos no tendrá mucho margen de error con Millonarios en el segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre el nivel de la plantilla para la Liga BetPlay, Fabián Bustos aseguró que los aficionados disfrutarán de un Millonarios con mejor nivel y dispuesto a ganar en cualquier plaza: “Vamos a ver un equipo que salga a ganar y pelear el campeonato, de distintas maneras, con línea de cuatro o línea de tres, con una manera de local y una manera de visitante”.

Finalmente, el entrenador de los azules dejó claro que solo sirve quedarse con el trofeo en diciembre, pues cualquier otro resultado será calificado como un fracaso porque los aficionados piden el título por la historia y la inversión de la institución en el segundo semestre: “Para ser campeón hay que llegar a los cuadrangulares, pero para todo equipo grande solo sirve ser campeón”.

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