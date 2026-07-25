Resultados de la Lotería de Risaralda 25 de julio: estos fueron los números ganadores del último sorteo

La Lotería de Risaralda, uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, ha anunciado a sus ganadores en el sorteo más reciente. Este juego, fundado en 1981 con el propósito de financiar proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda, sigue siendo una tradición en la región cafetera y en todo el país.
Los resultados oficiales del último sorteo ya están disponibles, permitiendo a los jugadores verificar sus números y conocer si fueron afortunados. Desde su creación, la Lotería de Risaralda no solo ha premiado a miles de personas, sino que también ha contribuido al desarrollo de comunidades locales a través de los recursos recaudados. Se invita a todos los participantes a consultar los números ganadores en los canales oficiales de la lotería.
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Los números ganadores del sorteo 2960
Fecha: 24 de Julio de 2025.
Números ganadores: 1617.
Serie: 199.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?
El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.
Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.
Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.
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También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.
Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda
Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.
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El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:
1 Premio Mayor: $1.400.000.000
1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000
1 Seco Compra Auto: $45.000.000
2 Secos Pal Negocio: $40.000.000
3 Secos Cafetero: $35.000.000
4 Secos Para La Beca: $30.000.000
5 Secos de Lujo: $25.000.000
12 Secos de Paseo: $20.000.000
Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.
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