Recobró la libertad soldado retenido por el Eln en el Catatumbo

Soldado profesional retenido por el ELN fue liberado después de cinco meses de cautiverio

A punto de cumplir cinco meses en cautiverio, el soldado profesional Yeison Martínez Tapias recobró su libertad luego de que el Eln entregara un grupo de secuestrados a la Defensoría del Pueblo y a una comisión de la iglesia católica.

Ambas organizaciones recibieron a los retenidos en zona rural del Catatumbo e informaron que entre los liberados se encontraba Martínez, privado de la libertad cuando distribuía agua en el municipio de Tibú en noviembre de 2021.

El pasado 21 de marzo, la familia del militar recibió la única prueba de supervivencia que confirmó la autoría del Eln en la retención; el video en que hizo presencia Martínez Tapias encendió una luz de esperanza entre sus allegados, quienes lo daban por muerto luego de tres meses de no tener noticias suyas.

“Desde el momento en el que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación. He descansado bien”, aseguró el soldado Martínez en el audiovisual.

Tras recobrar su libertad, el militar agradeció por la oportunidad de regresar entre los suyos: “Muy feliz de volver a casa, de volver a estar con mis padres, mi esposa y mis hijos, estoy realmente muy feliz. Este es un día esperado, anhelado, todos los días le pedía mucho a mi Dios que me sacara de acá”, declaró.

De otra parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió a la libertad del grupo de retenidos por el Eln aseverando que “celebramos que estas personas puedan regresar con sus familias y amigos, además destacamos a los funcionarios de la Regional Ocaña, en cabeza de la Defensora Deissy Díaz, quienes adelantaron con éxito esta labor humanitaria”.

Agregó que “Desde la Defensoría del Pueblo mantenemos habilitados nuestros canales humanitarios para garantizar el derecho a la libertad”. El funcionario hizo un llamado para que los actores armados dejen “en libertad a todas las personas que se encuentran en su poder”, puntualizó.





Cómo fue privado de la libertad el soldado que hacía labor humanitaria en el Catatumbo

ELN disputa junto a otros tres grupos armados el control del territorio en el oriente de Colombia

El militar fue secuestrado por hombres armados en la vereda Palmeras del Mirador, zona rural de Tibú. Versiones preliminares señalaron que el hecho se presentó alrededor de las 11:00 a.m. del pasado 3 de noviembre, cuando Yeison Martínez Tapia, en compañía del también militar Walter Orjuela Pineda, se encontraba entregando agua potable en un camión de placa DIW-807. En ese momento, llegaron sujetos armados y los interceptaron.

Según narró Orjuela Pineda, su compañero estaba en la cabina del camión y los delincuentes lo sacaron a la fuerza. Él ante la imposibilidad de actuar, se escabulló entre los arbustos y así logró evitar ser secuestrado. Acto seguido, los subversivos emprendieron la huida con el soldado Martínez Tapias hacía el sur, mientras que Orjuela Pineda se volvió a subir al carrotanque y condujo durante más de tres kilómetros hasta llegar al Puesto de Mando Militar (PMM) más cercano, en donde entregó el reporte del secuestro de su compañero.

Ante dicha situación, el Gaula Militar activó las operaciones para dar con el paradero del soldado sin obtener resultados inmediatos. Durante meses, la familia solicitó la liberación del soldado Martínez o una prueba de supervivencia que indicara el estado de su ser querido, la cual fue entregada en marzo de 2021.

Es menester señalar que en el Catatumbo operan cuatro grupos armados al margen de la ley: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, (Agc), también conocidas como Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl).

La disputa es por el control del territorio dado que la zona es un punto estratégico para controlar rutas de narcotráfico y trochas fronterizas con Venezuela.





