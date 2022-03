Por actividad en el volcán nevado del Ruiz, cinco departamentos están en alerta amarilla

Registran actividad volcánica del Nevado del Ruíz.

Durante los últimos días se registró actividad volcánica del Nevado del Ruíz, movimiento sísmicos asociados al fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, por lo que, el departamento de Risaralda reportó emisión de ceniza que se esparce en diferentes direcciones dependiendo de la orientación del viento.

Por esta razón, los departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima, Quindío y Cundinamarca se encuentran en alerta amarilla.

“El último comunicado del Servicio Geológico ratifica que hay un incremento importante en la actividad sísmica del volcán, hace un llamado a los cinco departamentos, para el departamento de Risaralda se tiene establecida amenaza por caída de ceniza, se han venido haciendo mesas de trabajo socializando planes de contingencia”, señaló Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo.

Además, la Diana manifestó que, “hemos estado haciendo monitoreo con los organismos de socorro a través del centro regulador frente a esta caída de ceniza y en contacto permanente con el Observatorio Geológico”.

La actividad actual del Ruiz está asociada al fracturamiento de una roca dentro del edificio volcánico, que está localizada en el sector Norte a 1.9 km de distancia con respecto al cráter Arenas.

Aunque las autoridades manifiestan que no hay un peligro latente, también manifiestan que si la inestabilidad del volcán lleva once años, es importante no acostumbrarse a su comportamiento y mantenerse atentos a la información oficial, la cual es publicada por el Servicio Geológico Colombiano de manera oportuna.

Volcán Puracé, autoridades alertan cambios en su comportamiento y hacen estas recomendaciones

Recientemente se han generado algunos reportes sobre la actividad sísmica que se ha generado desde el volcán Puracé en el Cauca. Desde entonces se el Servicio Geológico ha dado a conocer la intensidad de los sismos alcanzando un máximo de 3.3 al medio día del martes.

En un comunicado que le enviaron al mandatario del departamento, Elías Carabalí, le dieron a conocer la situación desde el Servicio Geológico informando: “Desde las últimas semanas se viene presentando un cambio importante en la actividad del volcán Puracé; el cual se caracteriza por el aumento en el número de sismos asociados a fractura de roca en el edificio volcánico (tipo VT), acompañado por eventos de fluidos dentro del mismo (tipo LP y TR)”.

Según indicaron los sismos se dan en zona de influencia del volcán y el de ayer se habría dado a menos de 30 km de profundidad superficial. Asimismo, la constante investigación y monitoreo de los volcanes hace que se puedan tomar medidas en casos de alerta. Sin embargo, el mismo Servicio Geológico ha hecho énfasis en que los sismos no se pueden predecir.

El Puracé se encontraba en nivel verde, el cual significaba que su comportamiento era activo y estable. No obstante, este 30 de marzo se ha actualizado la información sobre el volcán pasando a ser nivel amarillo (III), lo que representa que:

“El volcán está por encima del umbral base y que el proceso es inestable pudiendo evolucionar, aumentando o disminuyendo dichos niveles. En este nivel existe la posibilidad de registro de fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares, cambios morfológicos, ruidos, olores de gases volcánicos, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica”, reza el comunicado dado a conocer a la opinión pública este miércoles.





