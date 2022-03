Le preguntaron a Sara Uribe cómo superar una tusa: “Que la llores con toda”

Sara Uribe entregó un consejo para superar la tusa. Foto tomada de Instagram @Sara_Uribe

A través de las redes sociales, Sara Uribe es constantemente interrogada por sus seguidores y en ocasiones señalada por algunos detractores en las diferentes dinámicas que realiza para interactuar con los internautas. Temas de su vida personal, la relación con Freddy Guarin e incluso su peso han estado en el tintero, por lo que en ocasiones sus respuestas suelen ser contundentes siendo tildada de grosera.

En su más reciente ronda de ‘preguntas y respuestas’ a la que denominó “Les respondo con fotos sexis o videos inéditos”, una internauta le pidió un consejo acerca de cómo superar la tusa y que le diera una de sus mejores frases motivadoras para salir adelante de su problema emocional.

La respuesta de Sara Uribe fue la más sincera y honesta que pueda existir: “Que la llores con toda. Que la sientas con toda. Que te des el tiempo de superar y de sanar porque para sanar hay que sentir primero”.

La respuesta de la presentadora vino acompañada de una foto de ella en uno de sus viajes, en la cual está parada frente a un enorme arreglo florar decorado con rosas en tono pastel que juega perfecto con la naturalidad de Sara Uribe y el atuendo que utilizó en esa ocasión compuesto de un short de jean y un sweater en azul cielo.

Aquí el contenido completo de Sara Uribe :

Sara Uribe entregó consejos a sus seguidores sobre cómo superar una tusa. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

La respuesta de la empresaria fue replicada por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ donde ya supera los 2.300 ‘me gusta’ y algunos comentarios que han hecho burlas de sus palabras, pues consideran que no son relevantes para la pregunta que hizo la internauta.

“Ya estoy listo para otra decepción amorosa con los consejos de Sara Uribe”, “Apoyo a Sara, yo duré superando una tusa un años y medio, fue difícil, pero lo logré”, “Excelente, pero la mayoría no lo ponemos en práctica, salimos de Guatemala para meternos en guatepior”, “Totalmente cierto”, entre otros.

Por qué le acompleja su abdomen a Sara Uribe

No es la primera vez que la exprotagonista de novela debe salir a las críticas en redes sociales con respecto a su cuerpo, pues constantemente es señalada de haber subido de peso. Sin embargo, algunos le preguntaron por el motivo por el que no muestra su abdomen desde hace algún tiempo, pues las preguntas son constantes en sus publicaciones.

“Hay quienes están preguntando por qué no muestro mi abdomen y lo voy a hacer ¡Qué carajos! Vean, es por una bobada, pero pues a mí me acompleja, como a todos nos acompleja algo. Lo que pasa es que a mí me hicieron una cirugía y no me gusta cómo se ve el abdomen, ni tampoco cómo me quedó el ombligo. Yo antes tenía mis cuadritos y se me veía todo bien, pero ya no me gusta tanto, y como no me gusta y tampoco me siento segura, pues no lo muestro y ya”, explicó Sara Uribe a través de sus ‘InstaStories’.

Sumado a esto, la también generadora de contenido mostró la enorme cicatriz que tiene en la parte baja de su abdomen, producto de la cesárea que le practicaron para el nacimiento de su hijo Jacobo. Pero este no es el único recuerdo que le quedó a la paisa del nacimiento de su primogénito, pues luego de haber dado a luz, su cuerpo quedó con sobrepeso de 10 kilogramos, motivo del cual se siente orgullosa y los luce sin problemas.

