James Rodríguez se refirió a la eliminación de la selección Colombia del Mundial de Qatar: “No sé si esté o no en los próximos procesos”

El centrocampista colombiano James Rodríguez, quien anotó este martes el único gol de su selección frente a Venezuela en la última jornada de las eliminatorias para Catar 2022, aseguró que el sueño de clasificar a la cita mundialista “no se dio” y que el equipo “debe asumir esa responsabilidad”.

Además, en su cuenta de Twitter hizo una interesante reflexión donde expresa su tristeza por no poder jugar su tercer mundial, así como por sus compañeros que no podrán jugar tan importante evento y se privarán de mostrar su talento ante los mejores del mundo:

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen como. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”.

Por último, James Rodríguez dejó la pelota rebotando en el terreno de juego de los dirigentes a quienes les pidió trabajar con mayor compromiso para demostrar que el fútbol colombiano puede ser potencia mundial:

“Deseo que Colombia vaya a todos los mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”.

Por ahora el futuro tanto de Reinaldo Rueda como de algunos jugadores del combinado nacional es toda una incógnita de cara próximo proceso mundialista.

Una vez terminado el encuentro el jugador del Al Rayyan de Qatar se mostró dolido tras la eliminación de la Selección Colombia. En primer lugar, el periodista del Gol Caracol recalcó que pese al fracaso, Colombia cortó una racha de 26 años sin vencer a la ‘Vinotinto’ en condición de visitante lo que generó una respuesta tajante del ex Real Madrid.

“Triste porque quedamos afuera de la Copa del Mundo. Todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra, ahora no hay más palabras, hicimos nuestro trabajo hoy, pero cuando no dependes de ti mismo es mucho más complicado, aunque hemos hecho el trabajo (...) No me importa eso, quería clasificar al Mundial, pero no se dio y hay que asumir esa responsabilidad”.

