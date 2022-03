Foo Fighters se pronunció en Estados Unidos luego de la muerte de Taylor Hawkins en Colombia

Dave Grohl afronta un duro momento tras la muerte de Taylor Hawkins. (Foto: Instagram)

Han pasado cinco días desde que las autoridades colombianas confirmaron la muerte en Bogotá del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, a sus 50 años, horas antes de la presentación que la banda tenía programada en el Festival Estéreo Picnic. Ese 25 de marzo será recordado por los fanáticos como el día en que, de un momento a otro, su alegría se convirtió en tristeza.

La banda regresó a Los Ángeles lo más rápido posible y desde allí tomaron las primeras decisiones en torno a su destino inmediato como agrupación, tras la repentina pérdida de su compañero. Los medios locales registraron algunas imágenes de Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jafee, Samantha Sidleyen, y compañía, en las que se les puede ver muy afectados. En una de ellas, reseñada por TMZ, se puede ver a Dave abrazando a un hombre que parece ser su manager, John Silva. Tiene el rostro completamente quebrado.

Tras el dictamen del Instituto de Medecina Legal, en Bogotá, el cuerpo del baterista les fue entregado a sus compañeros. La Fiscalía señaló que Hawkins tenía en su cuerpo restos de opioides, marihuana y antidepresivos. El domingo 27 de marzo, ya en Estados Unidos, tras presentarse en diversos festivales de Latinoamérica y no poder hacerlo en Colombia, la banda publicó sus primeras palabras en torno a lo ocurrido y el día martes anunciaron la cancelación de su gira para poder llorar la muerte de su “hermano”.

“Nos tomaremos un tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que tenemos juntos”, dicen. Devastados, sus fanáticos se hacen sentir a través de las redes sociales. Aún se encuentran conmocionados por lo ocurrido y, aún más, ante la posible decisión que pueda llegar a tomar la banda de no volver a tocar.

Paraguay y Brasil eran sus destinos inmediatos, además de Colombia, pero un temporal impidió la visita al primero, y el segundo no pudo ser ante el fallecimiento del baterista. “Es con gran tristeza que Foo Fighters confirma la cancelación de las próximas fechas de su gira, a la luz de la inesperada pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins. Lo sentimos y compartimos la decepción de no vernos como estaba planeado”. La banda no asistirá a las más de 50 presentaciones que tenían programadas en el 2022.

Todavía se desconocen con exactitud los detalles de la muerte del baterista. Según algunos de los dictámenes de los forenses, el corazón de Hawkins tenía un tamaño que no era normal, teniendo en cuenta el gramaje que debería tener el órgano en una persona de su edad. De acuerdo con Medicina Legal, el corazón del baterista pesaba alrededor de 600 gramos. Además, tenía el doble del tamaño respecto al de un adulto promedio.

Esto llamó la atención de los forenses, pues el peso aproximado de un corazón humano está entre los 250 y 350 gramos. Con esto, una de las hipótesis respecto a la muerte de Hawkins apunta a que el corazón del baterista habría crecido ante el consumo de drogas, lo que habría agravado los efectos de una sobredosis. Hasta el momento, se mantiene la versión de que el deceso se habría producido por sobredosis seguida de falla cardíaca, teniendo en cuenta los antecedentes del artista en cuanto al consumo de antidepresivos y estupefacientes.

Hawkins se va de este mundo como una de las figuras más importantes del rock en los últimos tiempos. Estuvo con la banda durante más de dos décadas. Se unió al grupo después de que grabaron el álbum The Color and the Shape (1997). Apenas unos años antes, Dave Grohl había formado la banda. Fue en 1994, un tiempo después de que Nirvana se disolviera tras el suicidio de Kurt Cobain.

Antes de estar con los Foo Fighters, Hawkins fue el baterista de Alanis Morissette. Inició su recorrido en la música inspirado por Roger Taylor y Stewart Copeland, de Queen y The Police, respectivamente. Al inicio tocaba la guitarra y poco a poco fue adoptando la batería. Enhorabuena, pues terminaría siendo uno de los mejores bateristas del presente siglo.

La pena se quedará con todos sus fans, amigos y familiares, al igual que la música. Sin Hawkins presente en cuerpo y alma, será la única manera de mantenerlo vivo.





