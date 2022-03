La postura de River Plate frente a la demanda que interpuso Deportivo Cali por el caso del jugador Agustín Palavecino

Agustin Palavecino fichó por River Plate en febrero del 2021, proveniente del Deportivo Cali. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Una nueva polémica se abrió este lunes luego de que el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, aseguró que demandó a River Plate ante la FIFA, ente rector del fútbol en el mundo. El dirigente del cuadro ‘Verdiblanco’ manifestó que el equipo argentino incumplió con las cuotas de pago por la transferencia del mediocampista, Agustín Palavecino.

Si bien en las últimas horas se ‘destapó’ el caso, este fue presentado hace aproximadamente tres meses. Cuando River fichó al volante argentino, en febrero de 2021, acordó pagarle al Cali en dos plazos. El primero se hizo efectivo al momento del negocio, desembolsando 1,8 millones de dólares, correspondientes al 35 % de su pase. Sin embargo, se fijó una obligación de compra por otro 30 % de la ficha del jugador (equivalente a US$ 1,7 millones) si este actuaba en la mitad de los partidos del equipo.

Palavecino cumplió dicho requisito el pasado 7 de noviembre en el partido contra Patrontato por la fecha 20 de la Liga Profesional Argentina 2021. Ese día River goleó 5-0 y el mediocampista de 25 años marcó uno de los tantos luego de concretar un tiro de larga distancia.

Esto dicen desde River Plate sobre el caso:

El problema es que el conjunto de ‘La Banda’ tenía plazo de pagar todo el monto restante, por ese 30 %, a más tardar en diciembre, pero hasta el momento no ha cumplido. Según pudo conocer Infobae, River ya había efectuado un pago por US$ 500.000, por lo que la demana que interupuso el Cali ante la FIFA es por los US$ 1,2 millones que restan del acuerdo.

Karim Gorayeb, director deportivo del conjunto ‘Azucarero’, dialogó con el programa radial argentino ’¿Cómo te va?’ y confirmó esta versión: “Se cumplieron los objetivos en noviembre, River hizo un pago que no fue por el monto total. Se recibió el pago y quedó un pendiente adicional, que es lo que estamos esperando. No ha habido comunicación desde que nos hicieron ese pago parcial”.

Desde River han asegurado que el dinero por Palavecino está contemplado, no obstante, el problema radica en las autorizaciones del Banco Central de Argentina para que permita hacer la transferencia del dinero. Recordemos que cuadro ‘Millonario’, en caso de concretar todo el pago, sería acreedor del 65 % del pase del jugador, mientras que el Cali y el Club Atlético Platense conservarían el porcentaje restante.

Agustín Palavecino acumula 50 partidos disputados con la camiseta de River Plate. Foto: archivo

Una fuente cercana al club argentino explicó que el problema de pago con el cuadro ‘Azucarero’ “tiene que ver con una cuestión cambiaria”. Como se mencionó arriba, parte de los derechos ecónómicos de Palavecino le pertenen a Platanse, y por ello, la entidad bancaria asegura que “los accesos al mercado (dolares) que River está pidiendo exceden los limites porcentuales que Cali tiene del jugador y que la diferencia habría que pagarla en pesos al tipo de cambio oficial”.

Al principio de esta temporada, el mediocampista de 25 años tuvo una lesión en la rodilla izquierda, la cual lo obligó a parderse los primeros duelos. De las siete fechas jugadas por River en la Copa de la Liga, este ha estado disponible en cuatro, y solo en una ha sido titular.

Palavecino salió del Deportivo Cali siendo su jugador más valioso, pues, para esa época, tenía un valor aproximado de 1,8 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Y desde que llegó a River Plate su valor de mercado ha seguido disparándose, ya que el mismo sitio web lo estima actualmente en seis millones.

SEGUIR LEYENDO: