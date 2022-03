Egan Bernal: paso a paso de cómo renació el ‘Joven Maravilla’ de Zipaquirá

Imagen de archivo. El vigente campeón de la carrera rosa volvió a sonreír montando bicicleta en las carreteras. Foto: Ineos Grenadiers

24 de enero (mañana): Egan Bernal, llamado a batallar el maillot amarillo del próximo Tour de Francia con los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, se estrelló contra un bus municipal mientras entrenaba en Gachancipá.

Practicando la modalidad contrarreloj, acompañado de algunos pedalistas de su equipo (Richard Carapaz, Daniel Martínez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile y Carlos Rodríguez), Egan no levantó la mirada para ver parqueado al automotor en la orilla de la carretera, al parecer dejando a algunos de los pasajeros. Las autoridades en materia de Tránsito descartaron culpabilidad del conductor.

Primeras imágenes del accidente de Egan Bernal en Gachancipá, Cundinamarca. Foto: Twitter @mundociclistico

Diagnóstico inicial: El país entero ora por Egan tras el primer parte médico. Sufrió un trauma cervical y torácico, trauma cerrado de tórax, trauma musculo esquelético y trauma en miembros inferiores, según el segundo parte médico de la Clínica Universidad de La Sabana.

24 de enero (noche) Se informó que al Joven Maravilla de Zipaquirá se le debían practicar dos cirugías, ambas ese mismo día, una en el fémur y otra en la rótula de la pierna derecha. También se le realizó un tubo a tórax, para drenar uno de sus pulmones, perforado durante la caída. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Supermán López, entre los pedalistas que le enviaron un mensaje de apoyo.

Mientras presentaba la propuesta para su evento en Antioquia, Nairo Quintana se acordó de Egan Bernal / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

28 de enero: El centro médico confirma otras dos nuevas cirugías al pedalista, en el segundo metacarpiano de la mano derecha y un a a nivel maxilo-facial, para estabilizar las fracturas que presentaba en la boca”. Ese mismo día, Egan apareció en redes sociales con un mensaje:

“Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a la Clínica Universidad de La Sabana, a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, a Mafe Motas, amigos y a todos ustedes por sus deseos. Sigo en UCI, pero confiando en Dios todo va a salir bien”.

Ineos Grenadiers compartió el proceso de recuperación del ciclista Egan Bernal en la Clínica de la Sabana / (Twitter: @INEOSGrenadiers)

2 de febrero: La Sabana confirmó que una nueva intervención quirúrgica en la columna de Egan. “El paciente ya se encuentra en recuperación. Se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía”, informó una vez terminó el proceso médico.

El ciclista colombiano publicó una nueva foto desde la clínica y tras ser operado de la columna. Foto: @eganbernal

Dado de alta (6 de febrero), el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2020 fue dado de alta. “La vida me cambió en un segundo. En un momento estaba preparando en la bicicleta de crono y al siguiente segundo estaba luchando por mi vida. Es como un volver a nacer”, dijo.

El ciclista colombiano Egan Bernal posa para una foto con el equipo médico de la Clínica Universidad de la Sabana, luego de que le dieran el alta tras varias operaciones a las que fue sometido por un accidente mientras entrenaba en las carreteras colombianas, en Chía, Colombia, 6 de febrero, 2022. Cortesía de la Clínica Universidad de la Sabana

10 de febrero: cuatro días después de haber salido del hospital y 18 después del accidente que despertó temor en toda Colombia, Egan Bernal compartió un video en sus redes sociales donde se le vio caminando. En su publicación hubo un emotivo mensaje para su masajista, Cristian Alonso: “Quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil”.

El ciclista volvió a caminar tras el incidente vial sufrido el 24 de enero de 2022

19 de marzo: luego de semanas en las que mostró cómo avanzó en su proceso de rehabilitación, denunció a los conductores en carreteras e incluso opinó sobre política nacional, Egan dio un paso más: conducir carro, en compañía de su pareja, Mafe Motas, y de su hermano, Ronald Bernal.

Egan Bernal, conduciendo carro, junto con Mafe Motas

27 de marzo: sucedió lo que todo mundo esperaba, ver a Egan Bernal montando bicicleta en una carretera, esas que le han dado la gloria.

¡Imparable! Egan Bernal regresó a montar bicicleta por las carreteras de la sabana

