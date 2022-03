Capitanes sudamericanos piden cambio de formato para las eliminatorias mundialistas

Thiago Silva pide que la CONMEBOL revea el formato de las Eliminatorias Sudamericanas. El central brasileño cree que el calendario es demasiado exigente y esto le pasa factura a los físicos de los futbolistas. (Foto: Conmebol)

Al parecer el formato de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, tal y como lo conocemos, cambiaría en la próxima edición. Aprovechando que para el Mundial de 2026 habrá 48 cupos disponibles, 6 de ellos para Conmebol, los capitanes de cada selección sudamericana han estado en contacto para elaborar una propuesta que logre convencer a la Conmebol y, al tiempo, a los directivos de la FIFA, según información fue revelada por el diario brasileño Globo Esporte, donde aseguran que el primer contacto entre jugadores se dio antes de la Copa América 2021.

Quien estaría liderando esta movida sería el capitán brasileño Thiago Silva. Para el defensor del Chelsea de Inglaterra el gran problema de las eliminatorias, son los grandes viajes entre país y país. “No son solo 18 partidos, sino los viajes que hacemos. Eso es mucho kilometraje en comparación con los europeos que juegan muy juntos y con poco traslado”, asegura el defensor del Chelsea en unas palabras citadas por Globo Esporte. “Eso es mucho desgaste, además del clima, totalmente diferente a Europa”, remarca.

Ante esta situación, el campeón de la Copa América en 2019 tiene un solución para encontrar un equilibrio en estos viajes, que “sin duda facilitaría nuestra estadía y nuestras actuaciones”. La posibilidad que los diez capitanes de la Conmebol le quieren plantear a las autoridades del fútbol regional y mundial, es la creación de dos grupos regionales entre países que estén cerca, tal y como se planteó la Copa América con sede en Argentina y Colombia. De acuerdo con el experimentado central, la mayoría de los jugadores consideran esos desplazamientos como “innecesarios”.

El medio brasileño indica que los capitanes tienen un grupo en WhatsApp e incluso se han citado virtualmente para discutir la propuesta que cambiaría las Eliminatorias al formato en el que se disputaban entre 1970 y 1994. Eso cambió rumbo a Francia 1998, cuando por primera vez se jugó un formato todos contra todos.

“Tuvimos una reunión con la FIFA y parece que habrá un cambio en el formato de los Clasificatorios. ¿Quién soy yo para cambiar esto? La orden viene de arriba”, reveló Marcelo Moreno Martins, capitán de Bolivia. “La FIFA es quien decide, pero creo que es bueno, válido, va a ser interesante, porque los jugadores no van a estar mucho tiempo viajando y regresando a las selecciones”, añadió el delantero.

La idea es que cada grupo tenga cinco selecciones y jueguen 8 partidos en total durante todo el ciclo mundialista. Los tres mejores de cada zona se llevarían el cupo directo y un partido entre los cuartos definiría el enviado a disputar el repechaje organizado por la FIFA. Esto permitiría más posibilidades para selecciones que han estado lejos del Campeonato del Mundo, como Venezuela, único equipo del continente que nunca ha asistido a la cita orbital.

Ese sería, más o menos, el plan para cambiar las próximas eliminatorias, a falta de determinar el tiempo en el que se jugarían las ocho jornadas. Pues así, uno de los torneo más emocionantes del mundo del fútbol, cambiaría. Así lo había definido en algún momento, el portugués José Mourinho, “los partidos de clasificación en Europa me aburren; mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio”, señaló.

