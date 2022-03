Quejas por inscripción de cédulas en el exterior para elecciones presidenciales

Los colombianos en exterior enfrentan aglomeraciones y dificultades para acercarse a sus consulados

Algunos colombianos en el exterior están molestos y preocupados con las dificultades que encuentran para hacer la inscripción de sus cédulas de ciudadanía en su consulado más cercano, de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.

Recientemente, la Cancillería de Colombia advirtió que el proceso solo podrá hacerse de forma presencial en los diversos consulados y embajadas del mundo. El aviso iba en serio: desde el pasado miércoles 23 de marzo fue desactivado el aplicativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil que permitía la inscripción de estos colombianos migrantes.

La noticia ha molestado a algunos colombianos que aún están en el país y tenían planes de viajar para la fecha de la primera vuelta. También preocupa a quienes no pudieron hacer el cambio antes del cierre del aplicativo y no tienen recursos para desplazarse hasta el consulado del país donde están en los cuatro días que restan de inscripciones.

Los colombianos en el exterior no podemos votar pq la @Registraduria no está dejando inscribir cédulas en su página web. Exigimos que se habilite ya esa página o que se extienda la fecha límite!#MiVotoMigranteCuenta #RegistroOnlineYaEnElExterior #RegistraduriaQueremosVotar —@mafeperdomoa

En México, los ciudadanos tienen que movilizarse hasta la capital.

En mexico, están pidiendo a los ciudadanos colombianos que se desplacen hasta CDMX (consulado o embajada más cercana) para poder inscribir su cédula de manera presencial @Registraduria ya basta de querer sabotear las elecciones. —@valentinaperezd6

Otra ciudadana denuncia que no todos los colombianos en Francia tienen los medios para llegar a París antes del martes.

No sé por qué es tan difícil hacer el cambio de puesto de votación en la página de la @Registraduria. Lo he intentado varias veces. No todos los colombianos que vivimos en Francia, podemos ir al consulado en Paris a inscribir la cédula. —@melirueda1

Los colombianos en Alemania que no tienen registrada su cédula también deben ir hasta Berlín en cuatro días.

La página de la registraduría para inscribir la cédula en el exterior no funciona. En el consulado de Colombia en Berlín dicen que hay que hacerlo personalmente. No es tan fácil, muchos viven muy lejos de las ciudades donde están los consulados. —@blancosepulcro

En España, donde está el segundo mayor número de cédulas inscritas de colombianos en el exterior, hay un consulado móvil que se está moviendo por algunas ciudades del país europeo, aunque quizá ya sea muy tarde para algunos ciudadanos por cuya ciudad ya haya pasado.

Problemas de colombianos en Estados Unidos

Capítulo aparte merecen los problemas que están enfrentando algunos colombianos que tratan de inscribir sus cédulas en los consulados de Estados Unidos. Aunque algunos de estos están abriendo sedes temporales en escuelas y restaurantes, además de atender con horarios extendidos, no están dando abasto. Además, algunos de estos puntos siguen siendo demasiado apartados para ciertos ciudadanos.

Triste los votos que se pierden en el exterior, los consulados no ayudan ni sirven para nada, el peor, el de Orlando, nunca contestan ni dan soluciones, es imposible para los colombianos que viven como en Tampa, inscribir la cédula y votar, son cuatro horas para poder hacerlo —@adrianaforero5

Por otro lado, un ciudadano en Miami denunció que, pese a que la Cancillería dice que solo se necesita presentar la cédula amarilla con hologramas para hacer la inscripción en cualquier consulado, en ese punto en particular les están pidiendo documentos oficiales estadounidenses para corroborar dirección.

La Registraduría y la Cancillería no se han pronunciado sobre estas quejas. No obstante, es importante recordar que los colombianos que votaron en los consulados para las elecciones legislativas no necesitan inscribirse otra vez; pueden hacerlo en el mismo lugar donde sufragaron el 13 de marzo.

