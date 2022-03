Elecciones presidenciales 2022: Registraduría extenderá su jornada de atención este fin de semana para la inscripción de cédulas

Imagen de archivo. Registraduría ampliará su plazo de atención para la inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales. Foto: Registraduría Nacional

Este martes 29 de marzo finaliza el plazo de inscripción de cédulas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo y, por ello, la Registraduría Nacional informó que, durante este fin de semana, prestará su servicio de atención en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar que los colombianos puedan realizar este trámite.

Según informó la entidad estatal, este sábado 26 y domingo 27 de marzo, todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales del país, prestarán su servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde para que los ciudadanos puedan inscribir sus cédulas.

Es importante recordar que, los colombianos que deben inscribir sus cédulas para los próximos comicios electorales, son aquellos que cambiaron su lugar de residencia, ya sea barrio, municipio, departamento o país; quienes no han votado en las elecciones de los últimos 30 años, ya que, estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral, y aquellos cuyo documento de identificación fue expedido por primera vez en el año 1988 y todavía no lo han inscrito.

Adicionalmente, la Registraduría comunicó que, “en los puntos autorizados y dispuestos por la entidad en todo el territorio nacional para la inscripción de cédulas, los cuales habitualmente prestan servicio de lunes a sábado de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., se atenderá el domingo 27 de marzo, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.”

La entidad electoral así mismo recordó que, hasta el próximo martes 29 de marzo, los colombianos podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales, trámite que igualmente se realiza en las instalaciones de la Registraduría Nacional.

Así las cosas, la Registraduría indicó que, durante este sábado 26 y domingo 27 de marzo, los colombianos podrán aprovechar la ampliación del servicio de la entidad para cambiar su puesto de votación. Una vez realice el trámite, la institución informó que podrá verificar su nuevo puesto de votación desde el 29 de abril, a través de la página web https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/.

La entidad además reiteró que, “quienes hayan efectivamente cambiado su puesto de votación para las pasadas elecciones de Congreso de la República, no deben inscribir nuevamente su cédula para las elecciones presidenciales”.

Estos son los candidatos que se disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 29 de mayo

Tras las consultas interpartidistas que se celebraron en Colombia el pasado 13 de marzo, el país conoció oficialmente la lista de los ocho candidatos que se disputarán la Casa de Nariño el próximo 29 de mayo durante las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que, luego de las consultas interpartidistas, la Registraduría Nacional informó que, de la Coalición Equipo por Colombia, el candidato escogido por los colombianos fue Federico ‘Fico’ Gutiérrez, quien obtuvo 2.161.686 votos, de los 4.145.691 que registró en total dicha coalición.

De otro lado, la entidad electoral dio a conocer que, por la Coalición Pacto Histórico, el candidato ganador fue el actual senador por la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien registró 4.495.831 votos de los 5.818.375 que sumó esa alianza política.

El último candidato que resultó de las consultas interpartidistas fue el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien obtuvo 723.475 votos por la Coalición Centro Esperanza.

Así, la lista de los ocho candidatos presidenciales la completan la excongresista Ingrid Betancourt; el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández; el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez; el actual senador John Milton Rodríguez, y el sobrino del fallecido dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez.





