Los memes que dejó la victoria de la selección Colombia de fútbol ante Bolivia

Sin Falcao García y con un James Rodríguez que no ha recuperado completamente su nivel de otros tiempos, la selección Colombia se mantiene en la búsqueda del milagro que le permita estar más cerca del Mundial de Catar 2022, peleando por lograr un espacio en el repechaje, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo se encuentra en la posición número 6, con 20 puntos, y depende de otros resultados para conseguir el objetivo.

Los cafeteros vencieron anoche a Bolivia, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, comandados por Luis Díaz, quien anotó el primer gol del encuentro y asistió el segundo. Colombia ganó por 3 - 0. Los otros dos goles fueron obra de Miguel Ángel Borja, hoy con el Junior FC, y Matheus Uribe, al servicio del Porto FC. Si bien el equipo no tuvo un juego demasiado vistoso, consiguieron lo que se les exigía y varios jugadores tuvieron un rendimiento alto. Aparte del extremo del Liverpool FC, Gustavo Cuéllar y Carlos Cuesta se destacaron por sus actuaciones, al igual que Daniel Muñoz, quien estuvo cerca de anotar en dos ocasiones.

Mucho tiempo pasó para que los aficionados volvieran a gritar un gol de la selección y ello dio paso a que el humor se apropiara de la situación. Desde el primer gol, los memes inundaron las redes. Como siempre, no dejaron que se les escapará ningún detalle.

Jürgen Klopp cuándo le hacen falta a Lucho Díaz. pic.twitter.com/tKsud0QSvE — ʸᵃᵐⁱ 🦁 (@DMala_gana) March 24, 2022

mi nieto en 2060 me pregunta quien fue Lucho Diaz

yo: pic.twitter.com/QqFW1mpf5b — Redry (@xTitaNRedrycKx) March 25, 2022

Todos gritando el gol de lucho diaz después de 7 partidos sin ver ni un gol de colombia pic.twitter.com/3hEQnKxgJ2 — El Rata Alada (@Ismaelcamilo_) March 25, 2022

Subiéndome al bus de la victoria de Reinaldo Rueda y la selección Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/fXO3dl7XFb — 𝘿'𝙤𝙧𝙨𝙖𝙮 𝙎𝙠𝙮 🧁 (@iCamiIo) March 25, 2022

Y un 24 de Marzo de 2022 regresó el gol a la selección Colombia pic.twitter.com/UE1UJT6s4t — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) March 25, 2022

Uy quieto supercampeones pic.twitter.com/7iiYD3WQTM — Sergio GP (@sergiogepe) March 25, 2022

Que empate Perú mejor ? O como es ? pic.twitter.com/zOZ7YHLdKU — Alexander Rátiva (@AlexRativaCruz) March 25, 2022

Ahora, la selección nacional deberá jugar ante Venezuela, dirigida por José Pekerman, y esperar que todo se concrete a su favor. Los principales rivales son Chile y Perú. El equipo dirigido por Martín Lasarte, quien en el algún momento sonó para dirigir a Millonarios, fueron vencidos ayer por Brasil y en la última fecha se medirán ante Uruguay, que ya está clasificado. Por su parte, los dirigidos por Ricardo Gareca reciben a Paraguay, que viene de ganarle sorpresivamente a Ecuador y puede complicar la clasificación de los peruanos, pese a que los guaraníes ya están eliminados.

Colombia debe hacer su parte ante Venezuela. Ganar es la única opción. Entre tanto, deberá esperar que Perú no le gane a Paraguay y que Chile no sume de a 3 ante los uruguayos. Así, los cafeteros se ubicarían en la posición número 5 con 23 puntos, superando a los peruanos por 2 unidades. Si Perú empata su juego, ellos llegarían a 22, tan solo 1 punto detrás de Colombia. La diferencia de gol es útil en este caso, por eso fue tan bueno que ayer se ganara por 3. El cupo que queda es para acceder al repechaje, que no asegura la llegada al mundial, pero sí lo sitúa bastante cerca.

Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria después de los partidos de ayer y teniendo en cuenta que Argentina aún no enfrenta a Venezuela:

Colombia visita a Venezuela el martes. El partido se jugará a las 6:30 p. m. (COL). Si bien las alineaciones no están confirmadas, se espera que los de Reinaldo Rueda no se presenten con un equipo muy distinto al que le ganó a Bolivia, más allá de que Juan Guillermo Cuadrado no podrá participar por acumulación de tarjetas amarillas. Podrían formar así:

Todavía nada está seguro. Habrá que ver si se consigue el milagro. Y ya sea que sí, como sea que no, más memes circularán para llenar de humor la jornada.





