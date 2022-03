Gustavo Petro aceptó que podría reunirse con Juan Manuel Santos: “Lo necesitamos con nosotros”

Gustavo Petro buscaría reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos. Fotos: Colprensa

El jueves 24 de marzo, Gustavo Petro y Francia Márquez, se reunieron con la bancada del Pacto Histórico, conformada tras las pasadas elecciones legislativas, para integrar el Congreso de la República. De esta manera se buscaba establecer algunos lineamientos con respecto a la campaña electoral que está en marcha para los comicios del próximo 29 de mayo. En esta reunión también se definió cómo se desarrollarán algunas reuniones con diferentes sectores políticos.

Petro actualmente lidera la intención de voto en el país según las encuestas, sin embargo, sabe es consciente de la importancia de seguir generando alianzas políticas, esto después de lo sucedido con Cesar Gaviria y el Partido Liberal, quien a través de una misiva cerró por completo la ruta de diálogos con el Pacto Histórico.

Otro de los nombres con más fuerza es el de Juan Manuel Santos, el expresidente podría ser clave para diferentes partidos políticos y aunque tiene varias fichas cercanas a la coalición Centro Esperanza, Gustavo Petro lo considera importante y necesario para su proyecto. El candidato presidencial lo elogió y exaltó su legado tras su mandato en Colombia.

También puedes leer: Rodolfo Hernández respondió a la propuesta de pensiones de Gustavo Petro: “Ese dinero hay que respetarlo”

“Pienso que hay que hacer un gran acuerdo, es parte de lo que estábamos hablando, para revitalizar completamente la opción de la paz en Colombia. La paz grande, definitiva y permanente está a la vuelta de la esquina. Se puede hacer si las gentes de Colombia, que quieren la paz, se juntan”, afirmó Gustavo Petro.

El candidato del Pacto Histórico resalta que hay fuerzas y figuras políticas tradicionales que han trabajado arduamente por la paz del país, “de eso soy testigo, incluso. Es gente que necesitamos con nosotros”. Además agregó que, “si el acuerdo fundamental fuera la paz, que implica reformas, una sociedad más democrática, un Estado democratizador, tendríamos las opciones de un gran acuerdo político y social en Colombia”.

Sobre una posible reunión con Juan Manuel Santos afirmó que se reuniría “hasta con Uribe” si es sobre temas de paz. Posteriormente el candidato presidencial habló sobre lo sucedido con Cesar Gaviria y su disgusto tras las palabras de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, Petro dejó a un lado todos los rumores y señaló que, “en nuestra conversación, él mencionó que no estaba interesado en eso. Nada tiene que ver. Yo pienso que hay temores aún para asumir una posición decidida respecto a cambiar a Colombia”.

Petro ya se ha reunido con Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, ahora espera hablar con más dirigentes políticos, pero afirma que, “el diálogo fundamental es con el pueblo. Ya tengo ganas de salir de Bogotá y empezar mi recorrido para hablar con la sociedad colombiana”.

Esto te puede interesar: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, los dos candidatos con mayor intención de voto según la encuesta de CNC

El candidato de la ultraderecha colombiana, Federico Gutiérrez, afirmó que en los próximos días se reunirá con el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. El exalcalde de Medellín aseguró que quiere hablar con el exmandatario sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el estado y las FARC.

“Hablaré también con el expediente Juan Manuel Santos y hablaremos sobre todo con la implementación del Acuerdo de Paz y sobre todo de cómo se necesita es una paz real en los territorios, en donde garanticemos la seguridad, pero también la inversión”, aseguró Gutiérrez.

Y señaló que, “yo no me voy a devolver a una discusión de cinco o seis años, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero eso implica que las Farc también tienen que cumplir, porque no me han cumplido a las víctimas”.

SIGUE LEYENDO: