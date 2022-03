Magnicidio de Gómez Hurtado: Piedad Córdoba salpicó a Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, al padre de Roux y a otros políticos

La JEP volverá a citar a la exsenadora Piedad Córdoba por las investigaciones que se siguen en el caso de Álvaro Gómez Hurtado

Un nuevo capítulo se suma al magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Se trata de las explosivas declaraciones que entregó la hoy candidata al Senado, Piedad Córdoba, ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) donde incriminó a varios líderes políticos y expresidentes colombianos.

Lo dicho por Córdoba fue dado a conocer en exclusiva por Noticias RCN, que reveló la entrevista que ella entregó ante ese tribunal de paz. Sin embargo, esta audiencia tendrá una nueva fecha, dado que no asistieron los familiares del político asesinado, pese a que la magistrada Julieta Lemaitre insistía en que se desarrollara sin ellos.

No obstante, y aunque el procurador sugirió reprogramar la cita, Lemaitre dio luz verde para que Piedad Córdoba hablara de lo que supuestamente sabe de unos de los hechos políticos que más marcaron la guerra del Estado colombiano con las FARC.

“Miremos lo de los abogados. Yo entiendo que tenemos un problema técnico, pero que es subsanable”, expresó la togada de la JEP, a su vez que le dio el aval a la excandidata presidencial para que expusiera lo que sabía de cómo las FARC fraguaron el magnicidio de Gómez Hurtado.

Lo primero que reconoció Córdoba es que era cercana a alias ‘Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia y a alias ‘Jesús Santrich’, quien habría sido abatido en Venezuela durante el año 2021. “Fui muy amiga de ellos, no entiendo por qué a mí no me habían contado”, señaló la actual candidata al legislativo por el Pacto Histórico.

Y sus testimonios no pararon ahí. Córdoba incriminó a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos; al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda; al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo; al hoy director de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; y al entonces jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, hoy director del partido político Comunes.

“Sabía (del magnicidio) Iván Cepeda; sabía este tipo, Cristo; sabía (Juan Manuel) Santos; sabía el tipo este que les dije, ‘Timochenko’”, aseveró Piedad Córdoba a la JEP, según logró recopilar Noticias RCN.

Combo de fotografías de archivo que muestran al exnegociador de paz de la antigua guerrilla de las FARC Luciano Marín, alias "Iván Márquez" (i), y Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", en Bogotá (Colombia). EFE/Archivo

Es más, la líder política aseguró que, supuestamente, Jesús Santrich se dirigió directamente a los personajes antes mencionados y les contó del magnicidio; Córdoba mencionó que el exguerrillero y el expresidente Santos no tenían una relación de cordialidad y que, por el contrario, se llevaban mal. “Santos sí sabía, Santos sí sabía. Por eso yo le dije: el premio Nobel de la Paz va a contar quién asesinó a Álvaro Gómez”, reveló Córdoba.

Por otro lado, también dio a conocer apartes del diálogo que sostuvo con el expresidente Samper, a quien le habría comentado que las FARC eran responsables por la muerte del político conservador: “Yo me fui a hablar con (Ernesto) Samper y él se quedó mirándome como que: ‘esta está loca’ y yo pues pensé: ‘tan charro, le estoy diciendo quién fue y todavía cree que yo estoy loca’”, aseveró Córdoba a la JEP, a su vez que dio otros sorprendentes detalles.

“Luego él -Samper- me confeso que había llamado a Pablo Catatumbo y que había estado averiguando, que el padre De Roux también sabía del asesinato por parte de las Farc y luego se desenvolvió lo que se desenvolvió”, añadió.

Expresidentes colombianos: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y Ernesto Samper

Además, reconoció que el día que la justicia detuvo a Jesús Santrich, casi la detienen a ella también y por eso se sinceró con la togada del tribunal de paz: “Para qué lo voy a negar, juntos estuvimos con Chávez, hicimos muchas reuniones para el tema de la paz”, agregó la dirigente política.

Cabe señalar que la familia Gómez argumentó en una tutela que no se les permitió la entrada en la audiencia en vivo y en directo, por lo que se les habrían vulnerado sus derechos al debido proceso el día de la diligencia, la cual se realizó en marzo de 2020. Con esto, la JEP ordenó en el fallo que la audiencia debe ser reprogramada y contar con la participación de las víctimas de manera presencial.

