‘Si yo fuera J Balvin’, un cantante puertorriqueño le respondió a Residente tras la tiraera contra el colombiano

La canción llamada 'Si yo fuera J Balvin' sigue sumando visitas en las redes sociales.

Sin duda alguna hace mucho tiempo una canción no daba tanto de qué hablar como lo fue la BZRP Music Sessions #49 que generó en pocas horas miles de comentarios y se convirtió en tendencia en redes sociales. Hasta el día de hoy sigue generando toda clase de opiniones, algunos a favor de lo dicho por Residente, otros criticaron las palabras contra J Balvin, pero lo que sí es cierto es que la canción producida por Bizarrap y Trooko revivió las tiraeras en el género urbano.

Después de que se publicó la tiraera en contra de J Balvin, muchos esperaban con ansias ver cuál era la respuesta del colombiano, sin embargo, más allá de algunas historias en Instagram haciendo leves gestos o mencionar la frase “me entiendes”, el cantante de ‘Ginza’, ‘Mi Gente’ y ‘Bonita’ no se ha referido a lo sucedido con Residente. Sin embargo, algunos exponentes del género como fue el caso del rapero colombiano Flako Gallego, respondieron a la session de Bizarrap.

El rapero, cuya respuesta se volvió viral en las redes sociales, dejó varias frases a Residente como: “Te lo comunico prodigio de Puerto Rico, que lo más rapero que tienes es una foto con Aldo y con Vico”, “en tu isla ser líder social es demasiado grato, pero aquí en Colombia ya te hubieran matado desde hace rato”, “ya viste tu privilegio, que eres como bravucón que le hace el bullying al más débil del colegio”, entre otras. Sin embargo, el cantante puertorriqueño le respondió en un mensaje directo en Instagram y lo felicitó por demostrarle a los jóvenes “que el poder de la palabra va por encima de cualquier negocio”.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que tuvo Residente tras la tiraera contra Balvin, ya que recientemente el también cantante de Puerto Rico, Pacho ‘El Antifeka’, quien ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Nio García, Casper Mágico, Lunay, entre otros, publicó una canción llamada ‘Si yo fuera J Balvin’, en donde se encargó de responderle al exintegrante de Calle 13 por haberle tirado al colombiano.

La canción fue publicada el pasado martes 22 de marzo del 2022 y ya cuenta con más de 170 mil visualizaciones en YouTube. El video está grabado al estilo de las Session de Bizarrap en compañía de su productor. Pacho dejó varias líneas con mucha intensidad y le menciona algunas cosas de su pasado como lo que pasó con Visitante, Vico C, White Lion Records, Cosculluela y la canción de ‘Adentro’.

“Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso, pero Residente tu luciste como un envidioso”, “Siempre apoyas a la izquierda comunista y tu lo sabes, le tiraste a los de Chile, Perú y a los de Colombianos, tu y yo no somos hermanos”, “Josecito no tienes calle, muy buen intento, te burlaste de Colombia, de su gente y su acento”, “Que si el tatuaje en el cuello, esa es tu barra interesante hablando de lealtad donde dejaste a Visitante”, “Para dividir un pueblo mencionaste a ChocQuibTown, hablando del afrolatino, dime tú ¿cuántos has ayudado?”, entre otras.

Hasta el momento Residente no se ha pronunciado luego de conocerse la tiraera del también puertorriqueño y quien es recordado por integrar el dúo ‘Pacho y Cirilo’. Hasta el momento la canción publicada en el canal de Bizarrap ya cuenta con más de 75 millones de visualizaciones en YouTube y se mantiene en el top 5 de las tendencias musicales.

