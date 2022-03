J Balvin vs. Residente: Estos son los famosos que se han manifestado en redes tras la ‘tiraera’

Bizarrap, Residente siguen dando de qué hablar luego de la tiraera a J Balvin: Fotos: @bizarrap y @Jbalvin

Residente, así como J Balvin, han sido tendencia en los últimos dos días en las redes sociales debido a la canción que realizó el puertorriqueño en contra del colombiano y que fue producida por el argentino Bizarrap, en colaboración con Trooko, productor del boricua. La BZRP Music Sessions #49 fue publicada el pasado 3 de marzo y solo dos días después ya suma más de 30 millones de visualizaciones en YouTube.

Esta producción sin duda generó una enorme polémica debido a la letra que compuso René Pérez, más conocido como Residente en donde le ‘tiraba’ al cantante colombiano J Balvin y que, se podría decir, pone fin al rifirrafe que se viene cocinando desde hace varios meses entre estos dos exponentes del género urbano. Sin duda esta canción fue una hecatombe y las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para librar estas disputas, unos a favor, otros en contra de lo hecho por el puertorriqueño.

Fue tan contundente lo dicho por Residente a J Balvin, que muchas personas, que no suelen opinar sobre este tipo de temas, entraron a la discusión en las redes sociales. Influencer, streamers, comediantes, cantantes, periodistas, entre otros, son cada vez más las personas que siguen manifestando su opinión sobre la canción de Residente. Si la intención del puertorriqueño y de Bizarrap era que el tema fuera mediático, lograron su objetivo de par a par.

Estos son los famosos que se han manifestado sobre la ‘tiraera’ de Residente a J Balvin:

Respuesta de Ibai tras la tiraera de Residente a J Balvin

Los streamers más reconocidos de habla hispana como Ibai Llanos, Auronplay, The Grefg, entre otros, fueron algunos de los que utilizaron sus redes sociales para dar su opinión con respecto a la tiraera de Residente a J Balvin.

“Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses.”, escribió Ibai Llanos en sus redes sociales.

Auronplay por su parte publicó: “Nuevo miedo desbloqueado: que Residente te dedique 3 minutos de canción”.

The Grefg publicó una serie de trinos en lo que aseguró: “Mal día para ser J Balvin.”, “¿Soy el único que se siente hasta abrumado de lo dura que es la sesión de Bizarrap con Residente?” y “Cuantas más veces la escucho, más me sorprende. Pobre J Balvin…”

Otros de los que reaccionaron a la última session de Bizarrap fueron algunos comediantes como es el caso de Ricardo Quevedo, que aseguró: “Me dicen mis fuentes que J Balvin ya contrató a Fabi-ou para contestarle a residente. Esto se puso bueno” y en otro trino publicó, “lo lindo de Twitter es que pasamos muy rápido de expertos en conflicto internacional a expertos en rap. Y así”.

Por otra parte, Piter Albeiro se mostró a favor de J Balvin y aseguró: “Residente no llena un ascensor jajjaa y tal vez yo tampoco pero yo no estoy desesperado tratando de que sepan que todavía existo” y añadió que, “Que fue lo que le hizo J Balvin al resentido ese??? No me acuerdo”.

El comediante, que también ha participado en eventos como freestyler, Lokillo, subió el video de “Jose le responde a la tiraera de René-gon”. en donde se burló de J Balvin por su canción de Bob Esponja, sus letras y en donde aparantemente se enoja porque las respuestas que le escribieron, no son lo suficientemente fuertes para responderle a Residente. “Tirando odio en vez de paz en la tierra y en Ucrania Mambrú se fue a la guerra, qué dolor qué dolor, qué pena. Te crees el héroe latino y vives en Manhattan con una gringa, pa’ subir las defensas tomo moringa”

Estas son otras de las personas que reaccionaron a la tiraera:

Vicky Dávila y su opinión sobre la canción de Residente a J Balvin

“Residente, Chávez y Ortega, Evo … entendido!!!. J Balvin”, Vicky Dávila.

“¡Residente Presente! Dice lo que algunos pensamos pero él lo dice con música. La buena Residente”, Santiago Alarcón.

“Tiene que estar muy necesitado y jodido Residente para haberle dedicado una producción, que es muy mala, donde el odio, el mal gusto y la envidia por J Balvin son los protagonistas. Residente fue buen artista, hoy es repetitivo y decadente, J Balvin esta en la cima y es inmenso”, Cesar Augusto Londoño

“Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, Alejandro Sanz.

“He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado ,una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, Ricardo Montaner.

“Sí, deplorable el video de “perra” de JBalvin, pero la canción de Residente, aunque tiene sus verdades sigue sembrando lo mismo, odio+odio…No!”, Verónica Orozco

“No me gusta ni cinco el reguetón pero respeto a los que lo disfrutan, lo mismo que a la libertad de expresión. Me gusta mucho la música de Residente pero no hay necesidad de acabar con J Balvin por sus desacuerdos conceptuales y de vida. No le hace bien a nadie este rifirrafe”, Andrés Marocco.

“Residente burlarse de la depresión es bajo, J Balvin merece consideración así no sea de su agrado. ¿Y aplauden eso? Mal los veo”, Freddy Beltrán.

