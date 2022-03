Luisa Fernanda W y Pipe Bueno estarían esperando su segundo hijo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional, razón por la cual el nacimiento de su hijo Máximo Giraldo Cataño se ha convertido en uno de los temas más comentados entre sus seguidores, incluso antes de que el menor llegara al mundo, hace poco más de un año.

Y aunque las celebridades han podido disfrutar apenas un poco de esta etapa como padres, se dice que su segundo hijo ya vendría en camino.

La versión de un nuevo bebé en la familia Giraldo Cataño comenzó a tomar bastante fuerza entre los curiosos, luego de que el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ publicara en Instagram parte de una entrevista que le hicieron hace poco, en la cual ella parece no estar muy cómoda con su abdomen e intenta ocultarlo de las cámaras.

“¡Ponme atención Colombia! Al parecer, hay una famosa embarazada: Luisa Fernanda W estaría esperando su segundo hijo del artista Pipe Bueno”, expresó dicho medio.

Las reacciones fueron inmediatas, pues la noticia tomó a muchos por sorpresa, teniendo en cuenta que hace muy poco la influenciadora antioqueña desmintió rumores similares, argumentando que ahora tiene unos kilos de más y eso se ha hecho notorio en su figura.

“La verdad es que si parezco embarazada, pero la única realidad aquí es que estoy unos kilos de más. Ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo. Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo “ideal de muchos”, explicó hace algunos meses.

La versión entregada por ‘Lo sé todo’ toma mayor fuerza, si se tiene en cuenta que para Luisa Fernanda W es importante tomarse un tiempo en asimilar este tipo de noticias antes de hacerlas públicas, según lo ha reiterado en diversas ocasiones.

“No entiendo por qué hay personas que no dejan que una mujer embarazada viva su proceso tranquilo, es decir, hay mujeres embarazadas que no es que estén ocultando su embarazo, sino que simplemente quieren cerciorarse de que su proceso en los primeros meses esté bien, que su bebé venga en perfectas condiciones para poder comunicar la noticia... el hecho de que no la comuniquen antes no significa que estén ocultando un embarazo”, comentó.

“Si llego a quedar embarazada pronto o más adelante, yo no voy a salir a decirles antes de los tres meses que estoy embarazada así todo el mundo me esté diciendo: - ya saben que estas embarazada - no diré si sí o si no hasta que tenga casi cuatro meses… si eso llega a pasar, por eso no voy a estar ocultando mi embarazo”, agregó.

¿Por qué aumentó la talla de sus implantes?

Según explicó Luisa Fernanda W en sus redes sociales, todo es resultado de los 10 años que han pasado desde que se operó sus senos por primera vez, y aunque tuvo que haber hecho el cambio antes, la pandemia le había impedido realizar este proceso.

Pero no fue solo el cambio de prótesis, pues tal y como ella misma lo reveló en su momento, aprovechó para aumentar el tamaño de las siliconas.

“Gracias a Dios estoy muy bien, ya me cambié las prótesis. Yo no sé dónde tenía 400 cc de prótesis, unas cosas gigantes que no pareciera que yo tuviera tanto seno, como que tengo mucha capacidad. Obviamente me aumenté un poquito para rellenar esos espacios, pero ya quedé lista con prótesis nuevas”, mencionó.