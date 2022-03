Registraduría confirmó que dos de cada diez jurados no se capacitó para las elecciones

El registrador aseguró que 2 de cada 10 jurados de votación no se capacitaron para las elecciones legislativas. REUTERS/Luisa González

Las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo siguen generando polémica y se ha convertido en uno de los temas más seguidos por los usuarios en las redes sociales. Pese a que el registrador Alexander Vega solicitó a un reconteo de los votos, propuesta que fue retirada el pasado martes 22, ahora se conoció que dos de cada 10 jurados de votación no recibieron la capacitación para desempeñar sus funciones en los comicios que definieron a los nuevos integrantes del congreso y a los candidatos de las tres coaliciones.

Debido a lo sucedido en el preconteo, el formulario E14 y en el escrutinio, donde el Pacto Histórico recuperó cerca de 400.000 votos y sumó tres curules más al Senado, el El mismo registrador aseguró que es falso que hubiera faltado capacitación de los jurados ya que, “tenemos certificación que, de esos 727.823 jurados, se capacitaron el 80.54%. Es decir, la cifra de 578.615 jurados”.

Lo que quiere decir que dos de cada 10 jurados de votación no recibieron la capacitación, sin embargo, afirmó añadió que, “no es posible seguir hablando de fraude electoral en Colombia. Vamos a mejorar el preconteo y la transmisión de información”. Fue enfático al señalar que en todos los departamentos del país hubo capacitación presencial y virtual.

“Hicimos capacitaciones virtuales interactivas de 40 minutos y prácticas de 80 minutos”, afirmó el registrador Alexander Vega quien fue uno de los gran señalados por parte de algunos sectores políticos tras conocerse los resultados del escrutinio en donde partidos como el Centro Democrático, la coalición Centro Esperanza y el Partido Liberal se vieron afectados al perder una curul en el Senado.

Sobre todo lo sucedido, Vega afirmó contundentemente que, “no estamos hablando de jurados que eran analfabetas, ni iletrados, estamos hablando de gente que tenía una formación mínima académica (...) aquí no se han perdido votos. En muchos casos, hubo errores humanos en el diligenciamiento del formulario E14 y la posterior transmisión de la información”.

Sobre lo sucedido recientemente en donde a pesar de las críticas y peticiones por parte de algunos sectores políticos por los resultados de las elecciones, el registrador, fue uno de los más criticados, incluso algunos políticos afirmaron que debía renunciar de su cargo, sin embargo, Vega satisfecho por lo sucedido al momento de realizar el consenso con los partidos.

Algunas de las críticas recibió el registrador llegaron por parte del Centro Democrático, como es el caso de la senadora María del Rosario Guerra, quien afirmó que, “amerita que renuncie el registrador Álex Vega. El reconteo daba garantías a todos los partidos y aspirantes”.

Paloma Valencia también criticó a Vega y señaló que, “el registrador está en mora de renunciar, no es si es bueno o malo, es que hay una duda sobre el sistema y debe asumir la responsabilidad. Esto no ocurría hace muchos años en Colombia, por eso debe renunciar”.

“No me siento derrotado, me siento ganador que la mayoría de los partidos no acepte mi solicitud; muy bien porque el punto de honor es el consenso y si esa solicitud sirvió para que se generara consenso, creo que es satisfactorio para el proceso electoral”, afirmó Vega.

Pese a las incertidumbres generadas en las elecciones legislativas, la Registraduría Nacional seguirá trabajando para brindar garantías en las elecciones presidenciales. “Nosotros seguiremos trabajando, confío plenamente en las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral, creo en los escrutinios y la alternativa que había presentado era para buscar esa tranquilidad”.

