Registrador nacional y magistrados del CNE fueron citados a debate de control político ante el Congreso

Imagen de archivo. Colombia se prepara para sus elecciones del Congreso de la República 2022, el próximo 13 de marzo. Foto: Registraduría Nacional

El registrador Nacional del Estado Civil Alexander Vega, junto a un grupo de magistrados del Consejo Nacional Electoral, fueron citados a un debate de control político ante el Congreso de la República, debido a presuntas irregularidades con los conteos de votos en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo.

Así lo anunció el senador del la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien aseguró que mucho del apoyo brindado por los electores de centro izquierda no se ve reflejado en el conteo de las urnas. “Vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso, es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, indicó el senador Sanguino.

El senador de la Alianza Verde, resaltó un hecho que evidenciaron muchas fotografías y videos en las redes sociales, y fue los aparentes errores con los formularios E-14 a la hora de sumar los votos. “He tenido la información de votos que no aparecen registrados y es gente que votó por nosotros, que reportó esa votación, alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo, aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denunciadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso nos está ocurriendo a las fuerzas progresistas”, dijo Antonio Sanguino.

También el partido Liberal se pronunció al respecto en cabeza del senador Guillermo García Realpe, quien señaló que una de las razones que pudo haber influido en las irregularidades de las votaciones fue la suspensión de la Ley de Garantías.

“Hay muchas motivaciones para un debate, como es la compraventa descarada de votos a través de mermelada de los gobiernos nacional, departamentales y municipales, hay una vulgaridad a partir de la caída de la Ley de Garantías, como mal ejemplo para todos los gobernantes. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para algunas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos de centro, centroizquierda e izquierda”, indicó el senador Liberal.

Posibles afectaciones al Pacto Histórico

Una vez terminada la jornada electoral del pasado domingo 13 de marzo, el ganador de la consulta del Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció que en aproximadamente 29 mil mesas de votación no se registró ningún voto por esa coalición, hecho que asegura es imposible.

En sus declaraciones a los medios de comunicación el candidato presidencial afirmó que, “con un sistema de detección temprana que estrenamos, hemos detectado 29 mil mesas de 112 mil que hay en todo el país donde no existe un solo voto por el Pacto Histórico, eso no es posible dada la magnitud de la votación ya demostrada, allí ya se están haciendo los procedimientos del caso para abrir esas mesas y contar voto por voto”, expresó.

Al parecer, este reconteo ya empezó a tener resultados. Pues en la tarde de este miércoles 16 de marzo, el senador Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por esa colectividad, anunció en su cuenta de Twitter: “El escrutinio avanza con éxito para el Pacto Histórico. Lunes de la semana entrante se oficializarán resultados y extraoficialmente puedo asegurar que hemos recuperado 2 curules y podrían ser 3. Llamo a la calma y a desactivar protestas hasta conocer resultados”.

Es de anotar que desde que se cerró el conteo de votos y comenzó la verificación, han sido miles de denuncias relacionadas con sumas de votos a favor de otro partidos y alteración de los formularios E14 con el ánimo de omitir votación a favor del Pacto Histórico.

