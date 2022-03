La Fifa sancionó a la selección Colombia, estas son las restricciones que deberá adoptar para el partido contra Bolivia en Barranquilla

La selección Colombia es uno de los peores locales en estas eliminatorias sudamericanas, pues apenas ha conseguido 10 puntos de 24 posibles. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin margen de error, la selección Colombia se juega sus últimas cartas para clasificar al Mundial de Catar 2022. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda recibirá este jueves a la selección de Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con la necesidad de cortar su racha de siete partidos sin ganar ni convertir goles. Y posteriormente, visitará el próximo martes a Venezuela en la región de Guayana.

Sin embargo, la ‘Tricolor’ no solo deberá preocuparse por buscar un resultado positivo ante su afición, sino que ahora también afrontará una sanción que le impuso la FIFA en la mañana de este miércoles. Se trata de la suspensión de las tribunas populares (norte y sur) del Metropolitano, por lo que estos espacios no contarán con la presencia de los hinchas.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó en diálogo con El Heraldo que las zonas inhabilitadas son las que se encuentran detrás de los arcos. En reemplazo, el medio explicó que se colocarán unas vallas publicitarias.

Así mismo, el portal Tu Boleta, encargado de la venta de las entradas para los partidos de la selección Colombia, confirmó esta determinación: “Debido a una sanción de la Fifa, los sectores norte alta 6, norte baja 6, sur alta 7 y sur baja 7 del estadio Metropolitano de Barranquilla no estarán disponibles”.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Esta determinación se tomó luego de los incidentes en el compromiso ante Perú, el pasado 28 de enero. Con la derrota 1-0 frente a los ‘Incas’, varios seguidores colombianos, ubicados en la tribuna occidental, increparon a los jugadores de la ‘Tricolor’ e incluso les lanzaron botellas y otro tipo de objetos al campo de juego.

El episodio es recordado porque algunos de los futbolistas del combinado ‘Cafetero’ expresaron su enojo por el comportamiento de la hinchada, como fue el caso de Miguel Ángel Borja y James Rodríguez. Este último reclamó a los asistentes que no los chiflaran y, cuando caminaba por el tunel rumbo a los vestuarios, dejó escuchar algunos insultos.

La reacción del ‘10’ provocó opiniones divididas, sin embargo, unas semanas después este pediría perdón a través de su canal en Twitch: ”Estaba yo caliente, en un momento en el que no pensábamos que íbamos a estar por como se dio. Quizá reaccioné como no se debía, pero fue lo que me salió. Son cosas que pasan dentro de un campo de fútbol, le ha pasado a otros jugadores. Si herí a alguien le pido disculpas, porque son cosas que pasan dentro del campo, pero muchas personas se comportaron mal”.

Hasta el pasado domingo, el presidente de la FCF había confirmado la venta de unas 26,500 boletas, una cantidad inferior respecto a los compromisos anteriores. Sin embargo el periodista de ESPN, Nicolás Sierra, sostuvo que las proyecciones del equipo logístico de la Selección es que el escenario deportivo se llene, teniendo en cuenta la reducción en el aforo por la multa.

Las estadísticas invitan a pensar que Colombia puede llevarse los tres puntos por la fecha 17 de las eliminatorias. En el historial general, la ‘Tricolor’ nunca ha perdido contra ‘La Verde’ en condición de local y, además, tampoco le han marcado. El último compromiso bajo este escenario fue el 23 de marzo de 2017: en aquella oportunidad el combinado ‘Cafetero’ se impuso 1-0 con un gol de James, al minuto 83’.

BARRANQUILLA (COLOMBIA). 21/03/2017. James Rodríguez celebra tras anotar el gol durante el partido entre Colombia y Bolivia por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Así se jugará la fecha 17 de las elimiantorias sudamericanas:

Jueves 24 de marzo:

Uruguay vs. Perú - Estadio Centenario (6:30 p.m.)

Colombia vs. Bolivia - Estadio Metropolitano de Barranquilla (6:30 p.m.)

Brasil vs. Chile - Estadio Maracaná (6:00 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador - Estadio Antonio Aranda (6:30 p.m.)

Viernes 25 de marzo:

Argentina vs. Venezuela - Estadio La Bombonera (6:30 p.m.)

SEGUIR LEYENDO: