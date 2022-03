Manuela Gómez denuncia que ha sido víctima de graves amenazas: “Una mujer tóxica es capaz de hacer cualquier cosa”

La influenciadora, quien recientemente se sometió a una cirugía de emergencia, les tiró indirectas a algunos colegas al parecer por quedarle mal. Vía: Instagram Manuela Gómez

Manuela Gómez, exconcursante de ‘Protagonistas de nuestra tele’ y reconocida figura de las redes sociales, hizo un preocupante anuncio a través de su cuenta de Instagram, por medio de la cual advirtió sobre una grave situación de seguridad que la aqueja.

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña, a su casa han llegado una serie de panfletos con los cuales buscan intimidarla y asustarla, pues el contenido de estos mensajes representa una clara amenaza contra su vida.

“Ya te encontré malp*rida. Tienes pocos días para que te escondas porque voy por vos y por tus perros”, se lee en la nota.

“Hace pocos días me pegaron una nota en la puerta de mi finca, me amenazaron de muerte y amenazaron con que algo le iba a pasar a mis perritos (...) Esto para mí es una bajeza, es demasiado abuso. No entiendo cuál es la necesidad de hacer esto y es que una mujer tóxica sí es capaz de hacer cualquier cosa”, comentó al respecto, argumentando que tenía en mente a un par de sospechosos.

De igual manera, Manuela Gómez señaló que ella salió huyendo de Medellín debido a una situación similar, por lo cual pensó también en que podía tratarse de su viejo enemigo. Sin embargo, hizo sus “averiguaciones” y determinó que no es así.

En cambio, considera la idea de que la responsable es una amante de su exnovio, pues dice que fue advertida por otra persona sobre comportamientos “peligrosos” y “malas relaciones” que tendría esta mujer.

“No sé por qué este sujeto se lo toma personal, si yo en ningún momento he mencionado nombres de nadie. Solo que en estos días recibí la llamada de una persona que, supuestamente, es amiga de una amante de él (...) me dijo que esta persona era mal relacionada y que era mejor que yo me fuera del sector, entonces blanco es y gallina lo pone”, agregó.

Fueron tan contundentes las palabras de Manuela Gómez que Juan Esteban Ibarra, su exnovio, habló sobre esta situación en sus redes sociales y, a pesar de que lamentó lo sucedido, aseveró que él no tiene nada que ver.

“Quienes me conocen saben quién soy yo y realmente yo no soy capaz de amenazar de muerte a nadie, como para que vayan y lo digan, entonces quiero hacer esta aclaración pública y en todo el tema legal que compete, porque ya me estoy asesorando”, expresó.

Por último, Ibarra reiteró que no tiene nada “ni bueno ni malo” para hablar sobre su antigua pareja, quien ya había anunciado en días pasados que se iba del país.

“He pensado muy seriamente en irme del país. Igual, me llevo el trabajo, seguimos vendiendo, voy a mirar cómo gestiono todas las cosas de mi vida nuevamente. Obviamente no es así de fácil decir me voy mañana mismo del país porque si por mí fuera ni siquiera estaría aquí, ni siquiera volvería a mi casa, pero bueno, tengo que mirar cómo soluciono lo de los perritos, tengo que mirar cómo acomodo nuevamente la empresa, tengo que gestionar muchísimas cosas para poderme ir”.

Lo que no dejó en claro la exprotagonista de novela, fue el país en el que le gustaría radicarse o si todavía está decidiéndose entre algunas opciones de destino. Aunque, en vista de su constante interacción con sus seguidores, es cuestión de tiempo para que revele este detalle de su decisión.