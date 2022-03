“La solución no es matar al que está por nacer”: Enrique Gómez reformará la despenalización del aborto si es presidente

El candidato presidencial colombiano Enrique Gómez hace duras críticas a la despenalización del aborto en su país. Foto: REUTERS/Luisa González

En Colombia, desde febrero del 2022, es legal que hasta la semana 24 de gestación una mujer interrumpa su embarazo. Así lo definió la Corte Constitucional en un fallo que levantó celebraciones y críticas. De hecho, una de las voces en contra de ese fallo es el hoy candidato presidencial Enrique Gómez.

Él fue tendencia durante y después del debate presidencial del conglomerado de RCN, este lunes 22 de marzo. Cabe recordar que Gómez aspira a la Presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional y que, el pasado fin de semana, le concedió una entrevista a Infobae Colombia, en la que dio a conocer su vehemente posición frente a la despenalización del aborto.

Cuando este medio le preguntó que acciones tomaría en relación a la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación, Gómez aseguró que si llega al poder revocará esa decisión mediante una “reforma constitucional” y, tal y como otros políticos derechistas han expresado, considera que el aborto “propicia la irresponsabilidad”.

Enrique Gómez, nieto del expresidente colombiano Laureano Gómez, busca llegar a la Presidencia de Colombia sin alianzas y con un movimiento político que recientemente renació. Archivo Colprensa.

Mediante esa reforma, el también sobrino del político conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado busca asegurar “que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural”; además, eliminará “cualquier ambigüedad que le permita a la Corte venir a legalizar el asesinato de niños que están por nacer. Eso es una locura lo que ha sucedido aquí y esa es nuestra agenda en el tema provida”, señaló Gómez a Infobae, a su vez que cuestionó a las parejas que conciben bebés sin tener en cuenta los métodos de planificación existentes.

“¿Cómo así que una persona tiene derecho sobre la vida de otro ser? Una sociedad que da ese paso en lo ético y moral se destruye y es lo que le está pasando a la sociedad colombiana; además propicia la irresponsabilidad. En el mundo no pueden haber más métodos de contracepción, que están disponibles, incluso de manera gratuita y esta sentencia lo que premia es la irresponsabilidad del padre y de la madre de la criatura por nacer”, cuestionó el aspirante presidencial.

Las declaraciones de Enrique Gómez podrían ser consideradas polémicas por la opinión pública y por aquellas personas denominadas proaborto, dado que el aspirante considera que “el bebé está en el cuerpo de la mujer, pero no hace parte del cuerpo de la mujer” y por eso el Estado colombiano debe brindarle todas las garantías a ese ser.

“-El bebé- es otro ser diferente y es un ser valioso para la sociedad a nivel ético, moral y jurídico. Esa postura para nosotros de que uno puede decidir matar a otro es el principio del fin de los valores y la destrucción de la sociedad”, agregó.

Inclusive, el director de Salvación Nacional considera que en Colombia hay un movimiento abortista que, supuestamente, ha sacado provecho para promover clínicas de aborto en el país y por eso si gana las elecciones hará que el aborto solo sea legal bajo las tres causales fijadas anteriormente: peligro para la salud física o mental de la mujer; malformación del feto y casos de acceso carnal violento.

“El trauma psicológico como una causal para asesinar a un niño que está por nacer. (...) Yo no creo que la clandestinidad sea el factor que está afectando a esas maternas. Ese es el caballo de Troya que ha generado el movimiento abortista en el país”, señala el candidato, quien atribuye al aumento de embarazos adolescentes a una obviedad:

“A mayores relaciones sexuales, más embarazos. (...) Planteamos que vuelva la educación en valores, la educación histórica, social y formativa que los sindicatos radicales marxistas han proscrito de la educación pública”, criticó.

Inclusive, dio a conocer las estrategias que él haría en relación al aborto y a las mujeres que plantean esa alternativa para no ser madre. “La solución no es matar al que está por nacer. Lo que hay es que darle manejo. Hay que apoyar a estas mujeres que tienen embarazo adolescente o preadolescente. Las mujeres mayores tampoco pueden venir a decir ahora que no son responsables de su sexualidad y que por eso tienen derecho de asesinar la vida que está acá dentro de su cuerpo”, comentó.

La entrevista completa aquí.

