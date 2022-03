La Liendra reveló si realmente extraña a su exnovia Luisa Castro

Fotos tomadas de Instagram @La_Liendraa y @Luisa_Castro1585

Actualmente La Liendra va por su primer año de historia sentimental con Dani Duke, sin embargo, antes de su noviazgo con dicha creadora de contenido, el también influencer salió con otra colega: Luisa Castro. Sin embargo, a mediados de 2020 su historia amorosa desembocó en un punto final. Aunque ya mucho ha llovido desde su ruptura, en vista de que son figuras públicas y de su alta popularidad en terrenos de redes sociales e influenciadores, no faltan aquellos momentos en que tanto a Luisa como a la Liendra se les interroga al uno por el otro.

Y, recientemente volvió a ocurrir, pero como parte de un reto realizado por Mauricio Gómez (nombre de pila del influencer) para su cuenta de Instagram. Para explicarlo mejor, el paisa y su amigo, Maxiolly (quien se desenvuelve como cantante urbano), se pusieron a hacer retos entre sí, uno de ellos fue responder “preguntas incómodas y pesadas”. De este modo, el reguetonero le planteó al influencer el interrogante de: “¿Qué extrañas de Luisa?”.

Enseguida, por la gestualidad de La Liendra, la pregunta fue, en efecto, incómoda, pero aún así la respondió: “No la extraño ni a ella”, pero Maxiolly no estuvo satisfecho con la respuesta y le repitió el interrogante, entonces el creador de contenido le aseveró de forma más contundente: “¡Nada! ¡estoy pleno con la mujer que tengo ahorita! no estoy en el pasado, estoy en el presente”. Pero el reto no concluyó ahí, pues el cantante urbano insistió con su pregunta. “¡Nada! ¿entonces miento pues?... ¡pero si no extraño nada!”, fueron las últimas palabras de La Liendra sobre el tema en cuestión.

Por otro lado, respecto de su relación sentimental con Dani Duke, La Liendra siempre ha dado cuenta de lo satisfecho que se ha sentido con el noviazgo. En conjunto han compartido contenido muy variado para sus respectivas redes sociales como sus viajes, los eventos a los que han asistido y también han dado respuesta, como pareja, a múltiples interrogantes provenientes de sus fanáticos. Por ejemplo, en febrero pasado les llegó, vía Instagram, una pregunta enfocada en si vivirían juntos.

“Nosotros llevamos un añito, el 18 de enero cumplimos un año y, ¿cuándo piensan vivir juntos? Aún no tenemos planes de vivir juntos, como que estamos súper bien así”, comentó Duke en aquel momento.

Y, ahora que se menciona el tema de su aniversario, como obsequio por completar su primer año como novios, La Liendra le dio a su pareja una cartera Chanel que no costó ni cinco, ni diez, ni quince millones de pesos, la cifra fue de 32 millones. La pieza fue descrita por la creadora de contenido como “una joya”. Vale recordar que, Dani Duke ya ha dado cuenta en varias ocasiones de su gusto por los bolsos y carteras, de hecho, los colecciona sin importar su costo. Respecto a este nuevo bolso Chanel, la paisa hizo un video para mostrarlo a detalle.





