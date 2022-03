El Tino Asprilla le envió un mensaje a quienes entraron a robar en su finca: “Me van a tener que matar”

Faustino Asprilla había denunciado el robo a su finca hace más de una semana. Foto: Instagram @eltinoasprilla

Hace algunas semanas, el reconocido exfutbolista, Faustino Asprilla, denunció que fue víctima de un robo en su finca, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, ‘el Tino’ relató que cuatro ladrones ingresaron a la propiedad y se llevaron todo a su paso, agrediendo, además, a los encargados de vigilar el lugar.

“Hoy en la tarde, en mi finca San Jerónimo en Tuluá (Valle del Cauca), cuatro hombres entraron armados, agredieron y amordazaron a las personas que nos ayudan con el cuidado de la casa, y ellos ya son personas adultos mayores. Desocuparon la casa y se llevaron herramientas, los enseres de la casa y las cosas personales de las personas que nos ayudan”, indicó el exfutbolista.

Así mismo, Asprilla, quien hoy se desempeña como panelista en programas deportivos, comentó que presentó la respectiva denuncia: “Si tienen alguna información, envíenos mensajes al DM y nos comunicamos. Se va a dar recompensa para dar con el paradero de estas personas”.

Cumplida más de una semana del infortunio, ‘el Tino’ apareció en el programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1, y reveló más detalles de lo sucedido. Acorde a su relato, fue la quinta vez que los delincuentes se han metido a robar esa finca en su natal Tuluá: “Le pusieron una pistola en la cabeza al mayordomo, a la persona que está ahí. Incluso lo amenazaron, que si no entregaba las cosas iban a ir por los niños”.

Seguido de esto, el referente histórico de la selección Colombia confesó que no suele estar en su finca por diversos compromisos; pero, en caso de estar presente, declaró que no se intimidará ante la presencia de los atracadores: “Algún día me van a encontrar a mí en la finca y seguramente me van a tener que matar, porque yo no me voy a dejar robar”.

En declaraciones al programa ‘Lo sé todo”, de Canal 1, ‘el Tino’ también aprovechó para enviarle una advertencia a los ladrones que se metieron a su finca.

En las últimas horas, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Walter Camilo Murcia, anunció que se están adelantando estrategias especiales para velar por la seguridad en la región: “Tenemos alrededor de 400 policías de la dirección de tránsito que vienen haciendo controles específicos en Tuluá, en Buga y tenemos un componente adicional de Ejército que, en la zona rural, viene desempeñando actividades de control territorial y atendiendo no solo las jornadas electorales, sino también el buen mantenimiento de la seguridad a nivel departamental”.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, los gremios azucareros Procaña y Asocaña, y las Sociedades de Agricultores y Ganaderos (SAG) del Valle y Cauca hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno nacional, y los gobernadores de ambos departamentos para que tomen acciones concretas contra la inseguridad y violencia.

En el pasado, Asprilla ha denunciado varios robos en su contra. Uno de ellos ocurrió en Bogotá, en marzo del año pasado. Según lo dio a conocer en su momento, a través de las plataformas digitales, unos ladrones aprovecharon que este se dirigió a un cajero del norte de la capital para saquear su vehículo, sobre el Parque de la 93.

“Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás. [...] Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me habían roto el vidrio”, dijo por aquel entonces.

Más atrás en el tiempo, en el 2019, los ladrones se metieron a su finca San Jerónimo, robándose cinco vacas. Entre estos animales también fue hurtado un toro, al que Asprilla llamó ‘Lagrimón’. La Policía Nacional adelantó los respectivos operativos y lo pudo recuperar unas horas después de que el exfutbolista denunciara los hechos.

