El senador electo Ariel Ávila señaló los posibles riesgos del reconteo solicitado por el Registrador Nacional

Recientemente ante el Consejo Nacional Electoral CNE, solicitó el Registrador Nacional Alexander Vega que se realizará un reconteo de los votos al Senado de las pasadas elecciones del 13 de marzo por presuntas irregularidades en el formulario E-14. “Son factores humanos, no hay mala fe, presumo” señaló Vega, pese a que también se evidenciaron irregularidades son el software.

Respecto al hecho la oposición está preocupada ya que informan que no hay garantías para ese proceso, por ejemplo el candidato del Pacto Histórico señaló que no iba a asistir al debate presidencial que desarrolló el lunes festivo RCN: “Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”, trino Gustavo Petro.

El Pacto Histórico pasó a tener 19 curules, tres más que en el primer resultado. Mientras que el Centro Democrático y Conservador, partidos de gobierno, y la Coalición Centro Esperanza, de movimientos alternativos moderados, perdieron un escaño cada uno.

Pero Petro no fue el único en pronunciarse, el politólogo, analista y Senador electo Ariel Ávila, comentó los posibles riesgos que puede presentar el reconteo en manos del Registrador Nacioanl Alexander Vega, además solicitó que se apartara de su cargo para las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

Una de las advertencias que señaló el Senador Ávila fue la custodia de los votos: “Las bolsas con los votos están solas desde el día sábado, guardadas principalmente en las registradurías municipales o departamentales que están a cargo de registradores que pertenecen a clanes políticos, es decir que uno podría decir que ahí no hay cadena de custodia”, situación que se podría presentar para una modificación o cambio de tarjetones electorales.

Otro aspecto que señaló fue las irregularidades del software, que en demasiados casos no presentaba votos para movimientos políticos tradicionales en mesas donde sí habían votado por ellos y resaltó “También hemos encontrado irregularidades como una funcionaria en el Tolima que se llevó los votos para la casa, es decir no había ninguna garantía para abrir las bolsas”, mencionó el Senador Ariel Ávila.

Una de las cosas que comentó fue una posible complicación adicional a la hora de hacer el reconteo ya que se aproximan las elecciones presidenciales y esto podría complicar a la institución: “Comenzar un recuento en este momento general, sí bien a casos como el mío que saque una votación grande y creo que me robaron muchos votos como lo he mostrado en las pruebas sería una votación más grande, pondría en jaque a la institucionalidad porque en lo fundamental haría coincidir un reconteo muy largo que coincidiría con la primera vuelta y que pondría en jaque la legitimidad de las elecciones en la primera y segunda vuelta presidencial”, dijo Ávila.

Para finalizar el Senador electo por la Alianza Verde solicitó que el Registrador Nacional sea separado de su cargo, teniendo en cuneta las próximas elecciones del 29 de mayo: “Estamos pidiendo que el Registrador renuncie, que se comprobó que le metieron la mano a las elecciones y que ese señor, Alexander Vega, no puede ser el registrador para la primera y segunda vuelta presidencial”.

Desde el 16 de enero del 2020 reposa una demandad en el Consejo de Estado en contra de Alexander Vega por irregularidades en su nombramiento como Registrador Nacional, después de dos años no ha sucedido nada al respecto de este proceso judicial en contra de Vega.

