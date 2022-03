El calvario de Mariana Pajón: de pensar en el retiro a ganar con el dolor de las lesiones

Este fin de semana, Mariana Pajón se impuso en la tercera válida de la Copa Nacional de BMX, que se disputó en Ubaté, Cundinamarca. Foto: cortesía

La vida de Mariana Pajón ha estado enmarcada por la gloria deportiva. Con cuatro años empezó a practicar BMX y a los cinco ya había ganado su primer título nacional. Su carrera estaba predestinada a una palabra: éxito. En 2007 su poderío era evidente en los Campeonatos Mundiales Junior, y para el 2008 recibió la invitación al Campamento de BMX, celebrado en la antesala de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ahí estaba el próximo: las Olimpiadas.

Lo demás hace parte de la gloriosa historia del deporte en Colombia. A sus 30 años, Mariana —o la ‘Hormiga Atómica’ como la conocen popularmente— ha cosechado tres medallas olímpicas: dos de oro, en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y una más en Tokio 2020, siendo esta la que, probablemente, tuvo un mayor sabor por la incansable lucha contra las lesiones. Ello sin dejar a un lado los múltiples Campeonatos mundiales, Copas Mundo de Supercross y consagraciones en Juegos Panamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos y del Caribe, que también adornan su palmarés.

Hoy, con la experiencia y el desgaste que trae el asfalto de las pistas de BMX, Pajón reveló que está entrando en una nueva etapa de su vida. Con la sed de victoria de toda su vida, sí, pero entendiendo que su permanencia al más alto nivel dependerá de los cuidados personales y, sobretodo, del correcto tratamiento de las lesiones, sin afanes.

En entrevista con Infobae Colombia, Mariana explicó una pizca de su presente, que hace tan solo unas horas estuvo en ‘El Clásico Bike Challenge 2022’. Este evento juntó a los aficionados al fútbol y el ciclismo para disfrutar de un recorrido en bicicleta y, posteriormente, observar el partido entre Barcelona y Real Madrid, que dejó una goleada 4-0 del conjunto ‘Culé’.

El éxito trae consigo muchos desafíos. Pajón explicó que, aunque el fantasma del retiro sí estuvo en su cabeza, resulta más frustrante seguir ganando, hoy en día, con el calvario de los problemas físicos encima.

INFOBAE: ¿Qué la motivó para formar parte de ‘El Clásico Bike Challenge 2022’?

MARIANA PAJÓN (M.P.): Lo más bonito que hace el deporte es unir. Yo tenía una carrera de bicicross, pero vi esto: un clásico de ruta y luego ver el partido todos juntos en un lugar que es tan familiar era lo mejor para unir. Y en este momento necesitamos, unirnos y unirnos.

INFOBAE: En ese sentido, ¿cree que en Colombia carecemos de unidad? Especialmente en esta época electoral tan polarizada.

M.P: Nos faltan muchas cosas. Tenemos muchas buenas, pero nos falta tolerancia, unión, no suponer, pensar antes de hablar, si la otra persona no piensa igual que tú, a respetar. La vida nos está demostrando que tenemos que trabajar mucho más. Estamos juntos sin importar nada, estamos juntos rodando por la misma carretera y con la misma sonrisa.

A finales de mayo, Mariana Pajón tiene pensado participar en las primeras válidas de la Copa Mundo de BMX en Glasgow, Reino Unido. Foto: cortesía

INFOBAE: El año pasado tuvo problemas físicos de cara a los Olímpicos de Tokio, pero, más allá de las dificultades, se volvió a subir al podio. Recientemente declaró que se encuentra lesionada, y tengo que preguntarle: ¿Qué tipo de molestias la aquejan en este momento?

M.P: Ahorita tengo una lesión bastante grande en el codo derecho que compromete toda la estabilidad, en cuanto a ligamentos. El tiempo y la recuperación es lo que más apremia, después tengo varias cositas como una hernia, que también está molestando un poco, un desgaste bastante grande en el cartílago de la rodilla derecha y una cirugía que me habían hecho anteriormente en la muñeca izquerda y que ya también está como una bomba de tiempo. A ver en qué momento se termina de arreglar.

INFOBAE: ¿En qué medida esos problemas la han afectado a la hora de competir? Primero en Guayaquil, en la Copa Latinoamericana de BMX, la cual ganó, y luego en la III válida de la Copa Nacional que se llevó a cabo en Ubaté este sábado.

M.P: Desde la clasificación a los Olímpicos a mí me tocó aguantarme mucho dolor, me tenían que infiltrar todo el cuerpo a diario para poder montar, pero me aguanté y tenía un objetivo claro que era llegar a los Juegos Olímpicos como fuera. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero iba a hacerlo. En este momento lo que más genera preocupación, y que me duele cada vez que yo entreno, es el codo, porque no está estable, se luxa. Cada vez que monto estoy apretando dientes para aguantar la vuelta completa.

Mariana Pajón, en lo más alto del podio en la tercera válida de la Copa Nacional de BMX. La lituana Vineta Peterson y la joven colombiana, Sharid Fayad, fueron segunda y tercera, respectivamente. Foto: Indeportes Atlántico

INFOBAE: Su calendario se retrasó debido al robo que sufrieron usted y su esposo Vincent Pelluard. Varias pertenencias, entre ellas las visas norteamericanas y del Reino Unido, se perdieron ¿Cómo avanza el proceso para volverlas a recibir de cara a la primera Copa Mundo de este año?

M.P: Yo iba a correr en Estados Unidos dos fines de semana seguidos en el campeonato que siempre corro por el equipo, pero me tocó cambiar esa carrera por ir a Guayaquil, porque podía ir con mi cédula. Ya tengo la visa americana pero aún estoy sacando la visa del Reino Unido. Ya muchos compañeros se fueron para Europa pero yo no pude llegar todavía. Tengo que tener paciencia para que llegue a tiempo.

INFOBAE: Este es un tema más profundo y que no suele ser sencillo de abordar para un atleta. En medio de todas las lesiones que ha sufrido últimamente, ¿el retiro es algo que de verdad a usted se le pasó por la cabeza?

M.P: Sí se me pasó por la cabeza. Desde esa lesión tan dura que tuve en la rodilla me dio un respiro saber que los Juegos Olímpicos se habían aplazado y que yo tenía un año más para recuperar el nivel. La clasificación olímpica fue un reto grandísimo emocional y físicamente en mi vida. En un momento dije que ya era suficiente y que tenía que pensar en mí, en mi futuro y en mi familia.

Finalmente, el deporte es lo que me gusta y me encanta hacer y lo seguire haciendo hasta que me dé. Si tengo que bajar cargas, como lo estoy haciendo en este momento, lo haré, y así también podré trabajar algunas técnicas que antes no tenía el tiempo de hacer.

INFOBAE: Cuando ganó la primera medalla en el 2012 usted dijo: ‘mi vida ha sido de cumplir sueños’. ¿Hay un sueño que le quede por cumplir?

Hay muchos. En el BMX uno puede haber ganado todo, pero siempre se quiere más. Uno quiere bajar el tiempo, seguir acumulando Copas Mundo, conseguir mas camisetas arcoiris y quiere seguir ganando por el pais en el ciclo olímpico. Esos sueños son los que te motivan para entrenar.

Tras sobreponerse a una lesión en el ligamento cruzado anterior, Mariana Pajón levantó la medalla de plata en la prueba de BMX en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto: EFE/José Méndez

